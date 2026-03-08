Fallas 2026
Burriana rinde homenaje póstumo al fallero Javier Navarro
El domingo ha arrancado con una multitudinaria y estruendosa macrodespertà
La jornada fallera de este domingo en Burriana ha arrancado con la celebración de la macrodespertà, un acto que ha congregado a multitud de vecinos y, especialmente, a los más pequeños de las comisiones. El estruendo de la pirotecnia y el olor a pólvora han recorrido las calles del centro histórico, marcando el inicio de una de las jornadas más intensas del calendario festivo local.
Tras la actividad pirotécnica, el Teatro Payà ha acogido el emotivo homenaje fallero a Javier Navarro Palau, otorgado a título póstumo. Esta mención, aprobada por unanimidad de todas las comisiones falleras de Burriana, reconoce su extensa y destacada trayectoria dedicada al mundo de la fiesta, poniendo en valor su legado y su contribución fundamental a la historia de las Fallas en la capital de la Plana Baixa.
Galardones
Posteriormente, se ha procedido a la entrega de las recompensas y máximas distinciones por la Junta Local Fallera de Burriana y la Junta Central Fallera de Valencia. En este encuentro, se ha reconocido individualmente el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los falleros y falleras que han alcanzado los méritos necesarios para recibir estos galardones. El acto subraya el trabajo del colectivo por preservar y enaltecer las tradiciones que hacen de las Fallas una fiesta única.
