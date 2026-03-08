Burriana rinde homenaje póstumo al fallero Javier Navarro

La jornada fallera de este domingo en Burriana ha arrancado con la celebración de la macrodespertà, un acto que ha congregado a multitud de vecinos y, especialmente, a los más pequeños de las comisiones. El estruendo de la pirotecnia y el olor a pólvora han recorrido las calles del centro histórico, marcando el inicio de una de las jornadas más intensas del calendario festivo local.

La macrodespertà ha recorrido las calles de Burriana. / Mediterráneo

Tras la actividad pirotécnica, el Teatro Payà ha acogido el emotivo homenaje fallero a Javier Navarro Palau, otorgado a título póstumo. Esta mención, aprobada por unanimidad de todas las comisiones falleras de Burriana, reconoce su extensa y destacada trayectoria dedicada al mundo de la fiesta, poniendo en valor su legado y su contribución fundamental a la historia de las Fallas en la capital de la Plana Baixa.

El acto ha incluido además la entrega de distinciones falleras. / Mediterráneo

Galardones

Posteriormente, se ha procedido a la entrega de las recompensas y máximas distinciones por la Junta Local Fallera de Burriana y la Junta Central Fallera de Valencia. En este encuentro, se ha reconocido individualmente el esfuerzo, la constancia y la dedicación de los falleros y falleras que han alcanzado los méritos necesarios para recibir estos galardones. El acto subraya el trabajo del colectivo por preservar y enaltecer las tradiciones que hacen de las Fallas una fiesta única.