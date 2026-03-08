Nules rinde homenaje a tres vecinas en el 8M
El Ayuntamiento otorga la insignia de oro a las tres mujeres en reconocimiento a su trayectoria profesional
Nules ha otorgado la insignia de oro a tres mujeres representativas del municipio como reconocimiento a su trayectoria profesional, de manera que las mujeres que han protagonizado el Homenaje a la Mujer Destacada 2026 han sido Pilar Escrig, Angelines Paradells y Sara Valls.
Así, Pilar Escrig ha sido homenajeada por su trayectoria musical, de hecho destacó como acordeonista y compositora, además fundó también la coral Cor popular vila de Nules.
Por su parte, Angelines Paradells, cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la educación. El magisterio ha sido más que una vocación una forma de vida, y es un ejemplo de constancia, amor por la enseñanza y dedicación a niños y niñas y familias.
Así mismo, también se ha homenajeado a Sara Valls, chef ejecutiva con más de 20 años de experiencia en restauración y desarrollo de proyectos gastronómicos reconocidos por la Guía Repsol, y se ha formado también en restaurantes con estrella Michelin.
El acto de concesión de la Insignia de Oro ha tenido lugar esta tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal José Vicente Felip Monlleó, y ha contado con la presencia del alcalde de Nules, David García, de la concejala de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá, de diferentes miembros de la Corporación Municipal y del Consell de la Dona, y de una representación de diferentes asociaciones y entidades locales.
Ofrenda
Este acto se enmarca en la programación del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, de manera que esta jornada de domingo también ha contado con la tradicional ofrenda a la escultura de la Mujer Trabajadora, con la lectura del manifiesto y con el concierto de Begoña Sánchez.
Desde la Concejalía de Políticas de Igualdad se señala que desde las diferentes instituciones públicas se debe seguir trabajando para dar visibilidad a los problemas reales de las mujeres, “y adoptar medidas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad”, matiza Gemma Carratalá.
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports