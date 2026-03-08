Onda acelera para tener techada la pista exterior del Pabellón

El Ayuntamiento de Onda avanza a buen ritmo en las obras de techado de la pista exterior del Pabellón Municipal con la instalación de la estructura metálica que sostendrá la futura cubierta. La colocación de los pilares y vigas principales marca una de las fases más visibles del proyecto y acerca la actuación a su objetivo: transformar este espacio deportivo en una instalación protegida y plenamente operativa durante todo el año.

La intervención, ejecutada por la empresa Licuas, S.A., cuenta con una inversión de cerca de 450.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Una vez finalizados los trabajos, la pista quedará cubierta mediante una estructura metálica y paneles aislantes que permitirán protegerla tanto del sol como de la lluvia, ampliando significativamente sus posibilidades de uso.

En esta línea, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que la colocación de la estructura “supone un avance muy importante en una obra que responde directamente a una demanda de nuestros clubs y deportistas”. En este sentido, ha añadido: “Estamos cumpliendo el compromiso de mejorar nuestras instalaciones deportivas para que puedan utilizarse en las mejores condiciones durante todo el año”.

Avance obra

Tras las primeras semanas de trabajos centradas en la preparación del terreno y las cimentaciones, la actuación entra ahora en una fase clave con el montaje de los elementos estructurales que darán forma al futuro techado. En los próximos días se completará la instalación de los pilares y vigas que conformarán el armazón de la cubierta.

Posteriormente, los trabajos continuarán con la colocación de los paneles de cubierta, así como con los sistemas de evacuación de aguas pluviales y los elementos de protección necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios, como protecciones acolchadas en los pilares.

En este sentido, el nuevo techado permitirá que la pista exterior del Pabellón Municipal se convierta en un espacio multiusos plenamente operativo durante los doce meses del año. Esta mejora facilitará que los clubes deportivos, centros educativos y usuarios puedan entrenar y desarrollar actividades sin depender de las condiciones meteorológicas.

Además, la actuación contribuirá a mejorar la durabilidad de la instalación, reduciendo el desgaste provocado por la exposición al sol y la lluvia y facilitando su mantenimiento.

Inversión para fortalecer el deporte local

El proyecto forma parte de la estrategia municipal para modernizar y ampliar las infraestructuras deportivas de la ciudad, una línea de trabajo que se refuerza también a través del presupuesto municipal destinado al área de Deportes.

En 2026, el Ayuntamiento de Onda cuenta con una dotación inicial de 1.377.544 euros para el impulso de la actividad deportiva, el mantenimiento de instalaciones y el apoyo a clubes y entidades del municipio.

“Seguimos invirtiendo para que Onda cuente con instalaciones deportivas modernas y funcionales, que respondan a las necesidades de nuestros deportistas y que fomenten la práctica de actividad física entre vecinos de todas las edades”, ha concluido Ballester.