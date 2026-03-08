El pleno desbloquea la licitación del centro de mayores de Benicàssim tras corregir el error en los pliegos

El Ayuntamiento de Benicàssim ha desbloqueado la licitación para gestionar el Centro de Envejecimiento Activo (CEA) y el centro de día tras aprobar en un pleno extraordinario este viernes el nuevo estudio económico del contrato. El trámite permite retomar el procedimiento después de que el consistorio detectara un error en el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social del personal, lo que obligó a suspender temporalmente el proceso el pasado mes de febrero.

La concejala de Servicios Sociales, Rosa Mari Gil, explicó que el fallo salió a la luz tras la publicación de los pliegos en la plataforma de contratación, cuando varias empresas interesadas comenzaron a plantear dudas relacionadas con el personal y el convenio colectivo. Esa circunstancia llevó al Ayuntamiento a revisar el estudio económico, donde finalmente se detectó el error.

“Se detectó un error en la Seguridad Social del personal adscrito al servicio”, señaló la edila durante su intervención. Según explicó, el procedimiento se paralizó el 12 de febrero para evitar posibles recursos y rehacer la documentación antes de que se presentaran ofertas.

La revisión del expediente ha permitido además actualizar las previsiones salariales del contrato para adaptarlas al nuevo convenio colectivo del sector, incorporando así los ajustes necesarios antes de volver a sacar el servicio a concurso.

Reactivación del proceso de contratación

Con la aprobación del nuevo estudio económico, el Ayuntamiento puede continuar ahora con la tramitación administrativa para licitar la gestión del complejo, que incluye tanto el centro de día para personas mayores en situación de dependencia como el Centro de Envejecimiento Activo destinado a mayores de 60 años.

Gil defendió que la decisión de paralizar temporalmente el expediente permitió corregir el error sin perjudicar a ninguna empresa, ya que todavía no se había presentado ninguna oferta. La edila subrayó además que el objetivo del equipo de gobierno es reducir al máximo el retraso y avanzar en la puesta en marcha de un servicio muy esperado en el municipio.

El debate volvió a poner sobre la mesa las críticas de la oposición por los retrasos acumulados en este proyecto. La portavoz de Compromís, Paula Mateos, lamentó que el pleno tenga que volver a debatir el mismo asunto y aseguró que el error supone “un paso atrás” en la apertura del centro.

El concejal del PSPV-PSOE Miguel Alcalde defendió que la gestión de este tipo de recursos debería corresponder a la Conselleria de Bienestar Social y advirtió de las dificultades que afronta el Ayuntamiento al asumir la puesta en marcha de un servicio de estas características.

Por su parte, el concejal no adscrito, Rubén Rodríguez, criticó la falta de control sobre los estudios externos encargados por el consistorio y consideró que el error detectado evidencia problemas en la planificación del equipo de gobierno.

A pesar de las críticas, el pleno aprobó el nuevo estudio económico que permitirá continuar con el proceso de contratación para adjudicar la gestión del centro y avanzar en la apertura del complejo destinado a la atención y participación de las personas mayores del municipio.