RECUERDO

Almassora, Vila-real y Castelló honran a los héroes del 9 de marzo de 1810

El acto se realiza en memoria de las casi 150 personas de los tres municipios que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón

Autoridades de Almassora, Vila-real y Castelló han rendido homenaje a los héroes de la Guerra de la Independencia.

Autoridades de Almassora, Vila-real y Castelló han rendido homenaje a los héroes de la Guerra de la Independencia. / Mediterráneo

Concha Marcos

Almassora

Almassora ha homenajeado este lunes a los Héroes del 9 de marzo que fallecieron en 1810 durante la resistencia frente a las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia con la asistencia de autoridades de las ciudades vecinas: Castelló y Vila-real.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, encabezó el acto junto al concejal de Relaciones Institucionales de Castelló, Vicent Sales, y el segundo teniente de alcalde de Vila-real, Emilio Obiol, acompañados por otros miembros de la corporación.

Coronas de laurel

Durante la ceremonia, los representantes municipales depositaron coronas de laurel a los pies del monolito situado en la Glorieta Herois del 9 de març, en memoria de las casi 150 personas de las tres poblaciones que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón.

La alcaldesa destacó el valor y la determinación de estos vecinos, subrayando su compromiso por proteger la libertad de su tierra ante la invasión extranjera.

