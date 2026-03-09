Almassora, Vila-real y Castelló honran a los héroes del 9 de marzo de 1810

Almassora ha homenajeado este lunes a los Héroes del 9 de marzo que fallecieron en 1810 durante la resistencia frente a las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia con la asistencia de autoridades de las ciudades vecinas: Castelló y Vila-real.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, encabezó el acto junto al concejal de Relaciones Institucionales de Castelló, Vicent Sales, y el segundo teniente de alcalde de Vila-real, Emilio Obiol, acompañados por otros miembros de la corporación.

Coronas de laurel

Durante la ceremonia, los representantes municipales depositaron coronas de laurel a los pies del monolito situado en la Glorieta Herois del 9 de març, en memoria de las casi 150 personas de las tres poblaciones que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón.

La alcaldesa destacó el valor y la determinación de estos vecinos, subrayando su compromiso por proteger la libertad de su tierra ante la invasión extranjera.