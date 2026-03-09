RECUERDO
Almassora, Vila-real y Castelló honran a los héroes del 9 de marzo de 1810
El acto se realiza en memoria de las casi 150 personas de los tres municipios que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón
Almassora ha homenajeado este lunes a los Héroes del 9 de marzo que fallecieron en 1810 durante la resistencia frente a las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia con la asistencia de autoridades de las ciudades vecinas: Castelló y Vila-real.
La alcaldesa de Almassora, María Tormo, encabezó el acto junto al concejal de Relaciones Institucionales de Castelló, Vicent Sales, y el segundo teniente de alcalde de Vila-real, Emilio Obiol, acompañados por otros miembros de la corporación.
Coronas de laurel
Durante la ceremonia, los representantes municipales depositaron coronas de laurel a los pies del monolito situado en la Glorieta Herois del 9 de març, en memoria de las casi 150 personas de las tres poblaciones que perdieron la vida defendiendo su territorio frente al avance de Napoleón.
La alcaldesa destacó el valor y la determinación de estos vecinos, subrayando su compromiso por proteger la libertad de su tierra ante la invasión extranjera.
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports