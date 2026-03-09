Auge del astroturismo: Castellón potencia cinco miradores de estrellas mientras crece el interés por el eclipse solar

El interior de Castellón refuerza su apuesta por el astroturismo, un segmento que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años y que atrae tanto a aficionados como a turistas curiosos por el firmamento. La expectación se amplifica con fenómenos astronómicos como el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que será visible desde la provincia y genera interés en la observación del cielo.

En ese contexto, hay diversos puntos de la geografía castellonense que ofrecen uno de los cielos más oscuros y puros de la Comunitat Valenciana. Sus montes y valles, alejados de la contaminación lumínica, «permiten observar hasta 500 estrellas a simple vista en una noche despejada. La estabilidad atmosférica y la altitud media crean un entorno ideal para contemplar constelaciones, planetas y lluvias de meteoros». Así lo reivindican desde la Mancomunidad Espadán-Mijares, que desde hace un tiempo ha acondicionado varios puntos de observación astronómica, pensados para disfrutar del cielo de manera libre y responsable.

Y ahora da un paso más con la reciente adjudicación del suministro e instalación de equipamientos para astroturismo en cinco municipios por 41.000 euros a Señalización y Equipamientos Para Entornos Naturales, S.L. (Proarte), con un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo es potenciar cinco miradores de estrellas en Argelita (Castillo Buey Negro), Ayódar (Mirador del Castillo), Fuentes de Ayódar (Fuente de la Masá), Toga (El Castellet) y Torralba del Pinar (Ermita de Santa Bárbara)

Ubicaciones de los miradores de observación astronómica. / Mancomunidad Espadán-Mijares

Astroturismo en Castellón El cielo de Espadán-Mijares guarda historias milenarias. Tal y como reivindican desde la Mancomunidad, cada constelación es una narración que ha viajado a través del tiempo, y que hoy podemos redescubrir en estos parajes tranquilos. En Argelita, desde el Castillo del Buey Negro se recuerda la leyenda de Orión, el cazador que persigue a las Pléyades.

En Ayódar, Casiopea y Andrómeda cuentan su historia de belleza y redención;

En Fuentes de Ayódar, Escorpio se enfrenta a Orión en su eterna persecución; mientras que

En Toga y Torralba del Pinar, el Cisne y Leo iluminan las noches de verano.

Nuevo equipamiento

Hasta ahora, estos puntos contaban únicamente con paneles interpretativos. Con la nueva dotación, se instalarán bancos tumbados tipo mirador, puntos de observación astronómica con hemisferio, placas con códigos QR y soleras de hormigón para telescopios portátiles, mejorando la experiencia del visitante y facilitando la observación del firmamento, incluidas constelaciones, planetas y lluvias de meteoros.

La actuación forma parte de las políticas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que buscan modernizar y digitalizar el sector turístico, promoviendo productos sostenibles y experiencias al aire libre. Los nuevos equipamientos permitirán tanto la visita autónoma como la organización de actividades guiadas y divulgativas, reforzando el atractivo de Espadán-Mijares para residentes y visitantes.

Con esta iniciativa, la provincia de Castellón suma recursos para consolidar su posición como destino de astroturismo, ofreciendo miradores que combinan patrimonio natural y cultural con la contemplación del firmamento, y preparándose para fenómenos astronómicos que despiertan la curiosidad de aficionados y turistas por igual.