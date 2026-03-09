Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FIESTAS JOSEFINAS

Burriana viste sus comercios de Fallas: estos son los premiados del concurso de decoración 2026

Nina Collection, Cucudilia y Ben Net son los ganadores del Concurso de Decoración Fallera de Espacios Comerciales de los festejos de este año

Concha Marcos

Burriana

Nina Collection, Cucudilia y Ben Net han sido los grandes protagonistas del Concurso de Decoración Fallera de Espacios Comerciales 2026 de Burriana, al alzarse con los primeros premios en las categorías de Escaparates Grandes, Escaparates Pequeños y Mercado Municipal, respectivamente. Junto a ellos, también han sido reconocidos Ferretería Sandalines, Centro Óptico y Audiológico Miró y Mariola Aceitunas y Salazones, que han obtenido los segundos premios en sus modalidades.

La entrega de banderines se ha realizado esta tarde durante la visita a los establecimientos participantes, encabezada por el alcalde Jorge Monferrer Daudí, acompañado por las reinas falleras 2026, Laura Sendra y Ana Olivas, junto a sus respectivas damas de la ciudad y cortes de honor. En el acto han participado también la presidenta de la Junta Local Fallera y concejala de Fallas, Paloma Boix, y la concejala de Comercio, Suni Fandos.

“Es una alegría ver cómo los comercios se vuelcan con las Fallas; ese esfuerzo por decorar los escaparates hace que toda la ciudad se transforme y se llene de vida. Y, por ello, es fundamental premiar esta creatividad, porque es la mejor manera de apoyar al comercio de proximidad y demostrar que, en Burriana, las Fallas se viven en cada rincón”

Suni Fandos

— Concejala de Comercio de Burriana

El certamen, impulsado por la Concejalía de Comercio en colaboración con la Federación de Fallas y la Federación de Comercio, busca fomentar la creatividad y la tradición fallera entre los negocios locales, contribuyendo a ambientar las calles y reforzar el carácter festivo y cultural de la ciudad.

Distintas modalidades

En Escaparates Grandes, el jurado ha otorgado el primer premio a Nina Collection y el segundo a Ferretería Sandalines. En la categoría de Escaparates Pequeños, el primer premio ha sido para Cucudilia y el segundo para el Centro Óptico y Audiológico Miró. Por su parte, en el Mercado Municipal, Ben Net ha conseguido el primer premio, mientras que Mariola Aceitunas y Salazones ha recibido el segundo.

La concejala de Comercio, Suni Fandos, ha agradecido la participación y ha destacado que “es una alegría ver cómo los comercios se vuelcan con las Fallas; ese esfuerzo por decorar los escaparates hace que toda la ciudad se transforme y se llene de vida”. Además, ha subrayado que “es fundamental premiar esta creatividad, porque es la mejor manera de apoyar al comercio de proximidad y demostrar que, en Burriana, las Fallas se viven en cada rincón”.

