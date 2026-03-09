'Onda Inspira' reúne a Toni Nadal, Iturriaga y Álvaro Merino en un ciclo sobre liderazgo y alto rendimiento

El Ayuntamiento de Onda ha presentado una nueva edición del ciclo de conferencias Onda Inspira, una iniciativa que vuelve a reunir en la ciudad a grandes referentes del deporte, la comunicación y el liderazgo para compartir con la ciudadanía experiencias, valores y herramientas vinculadas al desarrollo personal y profesional.

La programación de este año contará con tres ponencias protagonizadas por Toni Nadal, Juanma Iturriaga y Álvaro Merino, quienes ofrecerán charlas abiertas al público sobre liderazgo, talento, superación y gestión de la adversidad desde la experiencia acumulada en sus respectivas trayectorias.

En este sentido, el concejal de Ciudad Saludable de Onda, Paco Pastor, ha destacado que Onda Inspira "se ha consolidado como un espacio donde escuchar a personas que han alcanzado grandes metas y que comparten con nosotros aprendizajes valiosos sobre esfuerzo, trabajo en equipo y actitud ante los retos". En esta línea, ha subrayado: “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por acercar a Onda iniciativas que aporten conocimiento, motivación y bienestar a los ondenses”.

Tres referentes del deporte y el liderazgo

La primera conferencia tendrá lugar el 27 de marzo a las 19.00 horas en el Teatro Mónaco y estará protagonizada por Toni Nadal, entrenador de tenis reconocido internacionalmente por haber sido durante 27 años el preparador de Rafa Nadal y uno de los grandes referentes del deporte español.

Actualmente director deportivo de la Rafa Nadal Academy y conferenciante internacional, Toni Nadal centra sus charlas en valores como la autoexigencia, el compromiso, la gestión de la adversidad y la importancia de la formación del carácter en el éxito personal y profesional.

La segunda sesión se celebrará el 7 de mayo a las 19.00 horas, también en el Teatro Mónaco, con la participación de Juanma Iturriaga, exjugador internacional de baloncesto y subcampeón olímpico con la selección española. Durante su etapa en el Real Madrid conquistó dos Copas de Europa, siete ligas y tres Copas del Rey antes de iniciar una reconocida trayectoria en los medios de comunicación como periodista, presentador y conferenciante.

Iturriaga abordará en su intervención temas relacionados con el liderazgo, la comunicación y el aprendizaje que ofrecen tanto las victorias como las derrotas en el ámbito deportivo y profesional.

El ciclo concluirá el 20 de mayo a las 19.00 horas en el espacio cultural La Cassola con la conferencia de Álvaro Merino, experto en talento y liderazgo con amplia experiencia en el mundo del deporte y la empresa. Merino ha sido director académico de la Escuela Universitaria Real Madrid y actualmente trabaja con directivos, entrenadores y organizaciones internacionales en el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

Profesor en más de 20 universidades y escuelas de negocio de todo el mundo y autor de diversos libros sobre liderazgo y gestión del talento, Merino compartirá claves para construir equipos sólidos y afrontar los retos del entorno profesional actual.

Entradas gratuitas

Las entradas para las conferencias de Toni Nadal y Juanma Iturriaga se podrán adquirir a través de la plataforma municipal entrades.onda.es, de manera gratuita, a partir del miércoles 11 de marzo, a las 12.00 h, mientras que para asistir a la charla de Álvaro Merino será necesario completar previamente un formulario de inscripción en onda.es.