Soneja recupera el pastoreo tradicional para evitar incendios
El consistorio cede terrenos municipales a una emprendedora que reintroduce reses de razas autóctonas para y mejorar la biodiversidad
El Ayuntamiento de Soneja ha puesto en marcha una iniciativa para recuperar la actividad ganadera tradicional, en el Cuarto de Almaroz, y mejorar la gestión del monte y reforzar la prevención de incendios forestales. En concreto, el consistorio ha cedido un terreno municipal destinado al pastoreo de 30 cabezas de ganado bovino.
El proyecto se desarrolla en colaboración con una joven emprendedora, que ya ha iniciado la actividad con la suelta de alrededor de 30 ejemplares de razas autóctonas como Berrenda, Limusina o Asturiana, seleccionados por su carácter dócil y su buena adaptación a la orografía del terreno. La zona de pastoreo se encuentra delimitada mediante pastor eléctrico, asegurando la convivencia con el entorno natural y con los vecinos.
Conservación del monte
La iniciativa apuesta por un modelo de gestión forestal sostenible en el que el ganado desempeña un papel clave en la conservación del monte. A través del pastoreo preventivo, las reses actúan como una herramienta natural de desbroce contribuyendo a reducir el riesgo de incendios.
Entre los principales beneficios destacan la reducción de biomasa inflamable, la creación de cortafuegos naturales, y la limpieza de zonas de difícil acceso. Además, favorece la mejora de la biodiversidad, ya que el pisoteo moderado y el movimiento del ganado contribuyen a la regeneración del suelo y dispersan semillas.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la colaboración con el sector primario e impulsa el relevo generacional en la actividad ganadera
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports