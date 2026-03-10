Alerta en Els Ports: un desprendimiento corta la subida hacia Cinctorres

Las lluvias registradas en los últimos días en el interior de Castellón han provocado un desprendimiento en la carretera CV-125, en el tramo que conecta Morella con Cinctorres.

El desprendimiento se ha producido entre el puente y la entrada al municipio de Cinctorres, concretamente en la curva de la Font dels Horts, donde la caída de tierra ha ocupado completamente el carril de subida desde el puente hacia Cinctorres.

A consecuencia del incidente, el carril ha quedado cortado, lo que obliga a extremar la precaución a los conductores que circulan por esta vía del interior de la comarca de Els Ports.

El desprendimiento se atribuye a las precipitaciones acumuladas durante los últimos días, que han afectado a varios puntos de la red viaria del interior provincial.

Otro susto en Els Ports

A las 18:10 horas de esta tarde de martes, un camión ha volcado en el kilómetro 55 de la carretera nacional N-232, en el término municipal de Morella.

El suceso se ha producido en el vial en dirección Vinaròs, justo en la recta anterior a la Masía Colomer, en una zona donde la calzada presenta un evidente mal estado.