Almassora y el Consell ultiman el convenio para activar la gran zona verde del Serrallo

Almassora impulsa junto al Consell la gran zona verde del Serrallo. El Ayuntamiento de Almassora y la Generalitat Valenciana avanzan en una batería de proyectos estratégicos para el municipio, entre los que destaca la creación de una gran franja verde en el entorno del Serrallo para mitigar el impacto visual del área industrial y reducir posibles molestias a la población.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Luis Díez, en la que ambas administraciones han repasado el estado de varias actuaciones prioritarias para el futuro de la localidad.

Uno de los asuntos abordados ha sido la renaturalización del entorno del Serrallo en terrenos municipales que han sido adecuados recientemente. El objetivo de esta actuación es desarrollar una gran zona verde en Almassora que actúe como pantalla natural frente al entorno industrial. Además, en los próximos días está prevista la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y el Ayuntamiento para hacer posible esta intervención.

La alcaldesa, María Tormo, se ha reunido con el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Luis Díez, para abordar proyectos estratégicos para el municipio. / MEDITERRÁNEO

Escuela Infantil San José

Junto a este proyecto, la reunión también ha servido para avanzar en la futura escuela infantil San José, una infraestructura muy esperada en el municipio. Según ha explicado la alcaldesa, el proyecto está pendiente de la delegación definitiva por parte de la Conselleria de Educación al Ayuntamiento para poder licitar las obras dentro del plan Edificant. El consistorio ya cuenta con la reserva de crédito necesaria para acondicionar el espacio en el que se instalarán las aulas provisionales durante la ejecución de los trabajos.

Centro de salud Sant Pere

Otro de los ejes tratados ha sido el del futuro centro de salud Sant Pere, una infraestructura sanitaria demandada por los vecinos. En estos momentos, la Conselleria de Sanitat está trabajando en el plan funcional previo a la licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra, un paso decisivo para seguir avanzando en su desarrollo.

Vial rápido

La hoja de ruta conjunta entre Ayuntamiento y Consell incluye también el futuro vial rápido entre la playa y el casco urbano de Almassora, una conexión llamada a mejorar la seguridad y la movilidad entre ambas zonas del término municipal. Actualmente, los servicios técnicos municipales y los de la Dirección General de Infraestructuras están ultimando el trazado definitivo de este nuevo acceso.

La alcaldesa ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para hacer realidad estas iniciativas. “El trabajo conjunto entre administraciones es esencial para que estos proyectos puedan hacerse realidad y redunden en beneficio de todos los almassorins”, ha señalado Tormo, quien ha agradecido la disposición mostrada por el vicepresidente segundo del Consell para avanzar de forma decidida en estas actuaciones.