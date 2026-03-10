Benicarló entra en ebullición fallera con la 'plantà': los 'ninots' empiezan a tomar las calles

Las Fallas de Benicarló se preparan para sus días grandes mirando al cielo. Algunas comisiones ya han sacado a la calle sus monumentos y las que todavía no lo han hecho, no tardarán en transportar los ninots hasta sus respectivas demarcaciones.

Las calles de la ciudad son estos días un vaivén constante de camiones, furgonetas, estructuras, maderas, arena, artistas, falleros y falleras ultimando los preparativos en sus casales para dejarlo todo listo antes de los días grandes.

La falla Nou Barri tambien ha plantado su monumento infantil. / Alba Boix

Las 14 comisiones plantarán sus monumentos a lo largo de la jornada de este martes y miércoles, pues el viernes a primera hora recibirán la visita de los jurados. Por ello, tanto los monumentos, como los casales, la ambientación y las descripciones de escenas satíricas y crítica local deben estar en perfecto estado el jueves por la noche para dar paso a la Nit de la Llum. Este acto simboliza el inicio de la fiesta fallera y consiste en el disparo simultáneo de castillos de fuegos artificiales desde cada una de las demarcaciones falleras. Las 14 comisiones dispararán a la vez para llenar el cielo de Benicarló de luz y pólvora.

La jornada del viernes comenzará con la visita del jurado y concluirá con la esperada y emocionante entrega de premios en el pabellón polideportivo a partir de las 20.00h.

Cuatro días de mascletaes

Siguiendo con la programación, el sábado llegará la primera mascletà en la plaza de la Constitución a las 13.00 horas. Este año, las mascletaes se celebrarán el sábado, el domingo, el miércoles y el jueves.

Uno de los actos más esperados de la agenda fallera es la ofrenda floral, que se celebrará el domingo por la tarde a partir de las 17.00. Las comisiones desfilarán por las calles Pío XII, Cristo del Mar, Juan Carlos I y calle Mayor, llegando finalmente a la plaza de San Bartolomé, donde estará situado el altar con la talla de la Mare de Déu de la Mar.

Arena preparada en el óvalo para la 'plantà' de la falla l'Embut. / Alba Boix

Cambios en la circulación

Las Fallas afectan al tráfico de vehículos y suponen cortes de calles o modificación del sentido de viales.

Durante estos días y hasta que finalicen las Fallas de Benicarló, se ha invertido el sentido de la circulación en la calle de Mossén Lajunta, en el tramo comprendido entre las calles de Cabanes y Santos Mártires, así como en la calle de César Cataldo, en el tramo que va desde Joan XXIII hasta Pío XII.

Además, los cortes que tendrán una mayor incidencia en la movilidad de vehículos serán los que afectan a las calles de Pintor Sorolla, Joan Carles I, plaza de la Constitución, avenida de Méndez Núñez y avenida de Yecla.

Debido a estos cambios y restricciones, la zona azul quedará inhabilitada del 14 al 19 de marzo, ambos días incluidos. Además, el parking de la plaza de la Constitución está cerrado desde el 5 de marzo.