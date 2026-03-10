Energías renovables
Benicàssim invierte 121.000 euros para instalar placas solares en otros dos edificios municipales
El Ayuntamiento licita la colocación de paneles fotovoltaicos en la Casa de la Cultura y en el Espai de la Música
El Ayuntamiento de Benicàssim sigue dando pasos en su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética con una nueva intervención centrada en el impulso de la energía solar en dependencias públicas. El consistorio ha licitado la instalación de placas solares en la Casa de la Cultura y en el Espai de la Música, con un presupuesto de 121.000 euros.
Con este proyecto, el municipio amplía la red de infraestructuras municipales dotadas con sistemas de autoconsumo, dentro de una hoja de ruta orientada a reducir la dependencia de fuentes energéticas convencionales y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.
La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca esta actuación en la estrategia municipal para fomentar el uso de energías alternativas y limpias en los edificios públicos. Según ha señalado, el objetivo es reducir el consumo energético procedente de fuentes tradicionales y seguir avanzando hacia un sistema más sostenible.
Las nuevas instalaciones permitirán mejorar la eficiencia energética de ambos inmuebles y se sumarán a las que ya hay en el pabellón deportivo, reforzando así la apuesta del Ayuntamiento por la transición energética y la implantación progresiva de sistemas de autoconsumo en espacios municipales.
Además del impacto ambiental, desde el consistorio subrayan también el ahorro económico que este tipo de proyectos puede suponer a medio y largo plazo para las arcas públicas. En este sentido, el concejal de Edificios Públicos, Manolo Gual, destaca que estas actuaciones no solo contribuyen a reducir el gasto energético municipal, sino que también ayudan a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar por modelos energéticos más sostenibles.
