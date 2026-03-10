Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obra corredor MediterráneoAgresión a sanitariaTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

Energías renovables

Benicàssim invierte 121.000 euros para instalar placas solares en otros dos edificios municipales

El Ayuntamiento licita la colocación de paneles fotovoltaicos en la Casa de la Cultura y en el Espai de la Música

Placas solares instaladas en la cubierta de un edificio en Benicàssim.

Placas solares instaladas en la cubierta de un edificio en Benicàssim. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim sigue dando pasos en su estrategia de sostenibilidad y eficiencia energética con una nueva intervención centrada en el impulso de la energía solar en dependencias públicas. El consistorio ha licitado la instalación de placas solares en la Casa de la Cultura y en el Espai de la Música, con un presupuesto de 121.000 euros.

Con este proyecto, el municipio amplía la red de infraestructuras municipales dotadas con sistemas de autoconsumo, dentro de una hoja de ruta orientada a reducir la dependencia de fuentes energéticas convencionales y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

La alcaldesa, Susana Marqués, enmarca esta actuación en la estrategia municipal para fomentar el uso de energías alternativas y limpias en los edificios públicos. Según ha señalado, el objetivo es reducir el consumo energético procedente de fuentes tradicionales y seguir avanzando hacia un sistema más sostenible.

Las nuevas instalaciones permitirán mejorar la eficiencia energética de ambos inmuebles y se sumarán a las que ya hay en el pabellón deportivo, reforzando así la apuesta del Ayuntamiento por la transición energética y la implantación progresiva de sistemas de autoconsumo en espacios municipales.

Noticias relacionadas y más

Además del impacto ambiental, desde el consistorio subrayan también el ahorro económico que este tipo de proyectos puede suponer a medio y largo plazo para las arcas públicas. En este sentido, el concejal de Edificios Públicos, Manolo Gual, destaca que estas actuaciones no solo contribuyen a reducir el gasto energético municipal, sino que también ayudan a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar por modelos energéticos más sostenibles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  2. Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
  3. Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
  4. Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
  5. Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
  6. Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
  7. Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
  8. Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports

La Llosa culmina la gran renovación de su colegio con la construcción del nuevo gimnasio

Segorbe da la bienvenida a más de 80 estudiantes 'Erasmus+' de tres países

De cultivo tradicional a producto gourmet: Benassal quiere relanzar su avellana más emblemática

Burriana reduce el IBI un 2% en 2026 y acumula un descenso del 4,4% en dos años

Burriana reduce el IBI un 2% en 2026 y acumula un descenso del 4,4% en dos años

Benicàssim invierte 121.000 euros para instalar placas solares en otros dos edificios municipales

Benicàssim invierte 121.000 euros para instalar placas solares en otros dos edificios municipales

Onda celebrará la Feria del Stock el 21 de marzo con descuentos y actividades para toda la familia

Onda celebrará la Feria del Stock el 21 de marzo con descuentos y actividades para toda la familia

Una película rumana rodada en Peñíscola celebra su estreno a Bucarest

Una película rumana rodada en Peñíscola celebra su estreno a Bucarest

Nules aumenta el reciclaje de residuos urbanos hasta el 22,7%

Nules aumenta el reciclaje de residuos urbanos hasta el 22,7%
Tracking Pixel Contents