Burriana reduce el IBI un 2% en 2026 y acumula un descenso del 4,4% en dos años

El Ayuntamiento de Burriana ha hecho público el calendario fiscal para el ejercicio 2026, detallando los periodos de pago voluntario para los tributos gestionados por padrón. Esta planificación tributaria llega tras la aprobación en el Pleno del pasado mes de octubre de las nuevas ordenanzas fiscales, que profundizan en la estrategia del ejecutivo municipal de aliviar la carga fiscal con bajadas de impuesto para la ciudadanía.

Entre las medidas más destacadas en vigor para este ejercicio se encuentra una nueva reducción del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Con este ajuste, Burriana acumula un descenso del 4,4% en la carga fiscal de este impuesto en tan solo dos años, revirtiendo una tendencia de una década de incrementos o congelaciones. Asimismo, se ha activado una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) destinada a impulsar la construcción de viviendas protegidas y facilitar el acceso a la vivienda para los jóvenes.

En cuanto a los plazos de pago, el calendario se divide en dos periodos principales:

• Primer Periodo (del 15 de marzo al 5 de junio): Incluye las tasas urbanas (gestión de residuos y vados) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

• Segundo Periodo (del 15 de julio al 6 de octubre): Comprende el IBI (Urbana y Rústica) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

Respecto a las bonificaciones fiscales dirigidas específicamente a familias monoparentales y numerosas, como novedad, aquellas familias que ya solicitaron y obtuvieron dichas bonificaciones el año anterior no deberán realizar de nuevo el trámite, gracias a la implementación de un sistema automatizado que renueva la ayuda de forma directa. Por tanto, únicamente deberán presentar la documentación mediante un modelo disponible en sede electrónica aquellas familias que vayan a disfrutar de estas ventajas fiscales por primera vez.

Hay que recordar, en lo relativo a la tasa de basuras, derivada de la normativa estatal Ley 7/2022, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha establecido mecanismos de compensación para proteger a los colectivos más vulnerables. Las familias monoparentales y numerosas podrán beneficiarse de hasta un 50% de bonificación.

Para los contribuyentes que opten por la domiciliación bancaria, el pago se fraccionará automáticamente en dos cargos del 50% de la cuota. En el primer periodo, los cargos se realizarán el 30 de marzo y el 29 de mayo; mientras que en el segundo periodo serán el 30 de julio y el 29 de septiembre. Cabe destacar que el segundo cargo de los recibos domiciliados contará con una bonificación adicional del 1%.

El pago podrá realizarse en las entidades colaboradoras a través de sus oficinas, cajeros o aplicaciones móviles, utilizando el documento de pago expedido por el Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha señalado que "este calendario fiscal vuelve a traer buenas noticias a todos los vecinos de Burriana con la bajada de impuestos que hemos impulsado desde el equipo de gobierno". Clausell ha destacado que "con la reducción acumulada del 4,4% en el IBI y las nuevas bonificaciones del 50% en el ICIO somos de las ciudades con los impuestos más bajos de toda la provincia y estamos logrando que el dinero se quede en el bolsillo de los ciudadanos, incentivando al mismo tiempo sectores importantes como la construcción de vivienda protegida para nuestros jóvenes".