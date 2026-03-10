De cultivo tradicional a producto gourmet: Benassal quiere relanzar su avellana más emblemática

Benassal quiere dar un nuevo impulso a uno de sus cultivos más representativos. La cooperativa del municipio participa en el proyecto Avellassal, una iniciativa con fondos europeos que persigue revalorizar el cultivo del avellano en zonas de interior y reforzar el potencial de la avellana de secano de altura como producto diferenciado y de alto valor añadido.

La propuesta, desarrollada junto a la Universitat Jaume I (UJI) y Cooperativas Agro-alimentarias de la Comunitat Valenciana, pone el foco en un cultivo estrechamente ligado al paisaje agrario y a la tradición agrícola del Alt Maestrat. En el caso de Benassal, la iniciativa pretende consolidar el prestigio de uno de sus productos más emblemáticos y abrir nuevas oportunidades para mejorar su posicionamiento comercial.

El proyecto parte de la singularidad de la avellana cultivada en secano y en zonas de altura, unas condiciones que le confieren unas características propias que ahora se quieren identificar, estudiar y poner en valor. Para ello, Avellassal contempla la realización de caracterizaciones científicas y estudios organolépticos que permitan avalar técnicamente la calidad del producto y dotarlo de argumentos sólidos para diferenciarse en un mercado cada vez más atento al origen, a las prácticas de cultivo y a la excelencia gastronómica.

Fachada de la sede de la cooperativa de Benassal. / Mediterráneo

Segmento más especializado

Uno de los ejes centrales de esta estrategia pasa por situar la avellana de Benassal en un segmento más especializado. Con ese objetivo, el proyecto incluye el diseño de un plan estratégico de márketing gourmet, orientado a abrir nuevos canales de comercialización directa y a facilitar la entrada en mercados que premian el producto de proximidad, la producción en secano y el vínculo con el territorio.

La meta es que esta avellana tradicional, profundamente arraigada en el municipio, pueda ganar visibilidad y rentabilidad sin perder su esencia. De este modo, Benassal aspira a transformar un cultivo histórico en una oportunidad de futuro, reforzando al mismo tiempo la identidad territorial que acompaña a este producto.

Más allá de su dimensión comercial, esta iniciativa busca también contribuir al mantenimiento de la actividad agraria en entornos rurales y favorecer la conservación del paisaje agrícola tradicional. En paralelo, la participación de Cooperativas Agro-alimentarias de la Comunitat Valenciana permitirá trasladar los resultados al conjunto del sector a través de jornadas técnicas, publicaciones especializadas y distintas acciones divulgativas.

Publicación de Avellassal en Facebook.

La iniciativa se enmarca en las ayudas para la cooperación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 y cuenta con financiación pública de distintas administraciones. En concreto, está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en un 16,24% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en un 23,76% por la Generalitat Valenciana, mediante la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

La inversión total del proyecto asciende a 95.227,68 euros, mientras que la ayuda pública concedida alcanza los 76.182,13 euros.