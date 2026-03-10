La cuna de la cerámica en Castellón encara su gran recuperación: aprobado el proyecto de la Real Fábrica

El Ayuntamiento de l’Alcora ha dado un paso decisivo en la recuperación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda. El pleno municipal ha aprobado este martes el proyecto técnico y el inicio del expediente de contratación de las obras de restauración del edificio fundacional, correspondiente a los años 1726 y 1727, con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar en junio de 2026. El punto ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE) y Més l'Alcora. El PP se abstuvo porque "el inicio del expediente de contratación es una cuestión formal, pero como venimos diciendo existen, además de la Real Fábrica, otras necesidades en la localidad".

La decisión permite activar la tramitación administrativa para intervenir en la zona de mayor valor histórico y simbólico del complejo, el espacio donde nació la producción cerámica hace casi tres siglos. La actuación cobra además un valor especial al situarse en la antesala de 2027, año en el que la Real Fábrica celebrará su tercer centenario.

El proyecto está respaldado por una subvención de 3,3 millones de euros concedida por el Gobierno de España a través del programa del 2% Cultural, la principal herramienta estatal para la conservación del patrimonio de especial relevancia.

La intervención permitirá consolidar estructuralmente y poner en valor el inmueble original del siglo XVIII, garantizando la recuperación del enclave donde nació la excelencia cerámica que dio proyección internacional a l’Alcora. El objetivo es rehabilitar más de 2.000 metros cuadrados de los 9.000 existentes para destinarlos a usos culturales, educativos y turísticos, transformando la zona fundacional en un centro de interpretación de referencia del patrimonio industrial cerámico.

Entre las principales novedades del proyecto destaca también la creación de una plaza pública de 500 metros cuadrados integrada en el conjunto histórico. Desde el Gobierno municipal subrayan que esta actuación no solo permitirá recuperar el valor patrimonial de la fábrica, sino también sumar un nuevo espacio de convivencia y encuentro para la ciudadanía en pleno corazón del enclave.

Con el fin de que la obra quede adjudicada dentro del primer semestre del año, tal y como marca el calendario de la subvención estatal, el Pleno ha acordado delegar en la Alcaldía las facultades para las fases posteriores de adjudicación y formalización del contrato. Con ello, el Ayuntamiento busca agilizar al máximo la tramitación de los siguientes pasos.

El alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir, ha señalado que con esta aprobación el proyecto entra en una fase operativa clave y ha destacado que se están cumpliendo los plazos para que esta inversión histórica se convierta en una realidad, recuperando el espacio fundacional donde nació la esencia cerámica del municipio para ponerlo al servicio de la ciudadanía.

Próximos pasos para la licitación de las obras

Tras el acuerdo del pleno extraordinario, los servicios municipales concluirán la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas. Una vez finalizados, se abrirá el concurso público en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde las empresas especializadas podrán presentar sus ofertas para ejecutar esta actuación de restauración patrimonial.

Un conjunto patrimonial clave para l’Alcora y la cerámica de Castellón

La Real Fábrica de l’Alcora está declarada Bien de Interés Cultural desde mayo de 2019 y cuenta con un Plan Director que estudia de forma exhaustiva su evolución histórica, su conservación y las propuestas de actuación futuras. Hasta la fecha, el proyecto ha recibido ayudas del Ayuntamiento de l’Alcora, del Gobierno de España, de la Generalitat Valenciana, de fondos europeos, de la Diputació de Castelló, del Grupo Torrecid y de la Caixa Rural alcorina.

La recuperación de la Real Fábrica del Conde de Aranda, el lugar donde hace casi 300 años arrancó un proyecto decisivo para la historia de la cerámica, constituye uno de los episodios más relevantes de la cerámica española. En este contexto, también destaca la creciente presencia de representantes y clientes de la industria cerámica internacional invitados por empresas locales que ven en este enclave un activo estratégico para reforzar el valor del producto cerámico de la provincia.

Según ha explicado Samuel Falomir, mostrar sobre el terreno dónde y cómo nació la industria cerámica moderna en el siglo XVIII y cuál fue su repercusión mundial aporta un relato único que añade valor histórico y cultural a las propuestas comerciales y ayuda a reforzar la competitividad del sector a escala global.

Con esta evolución, la Real Fábrica de l’Alcora se consolida como un espacio de proyección internacional y de retorno económico indirecto, capaz de conectar patrimonio e industria y de reforzar el posicionamiento de l’Alcora y de la provincia de Castellón en el mapa mundial de la cerámica.