Iniciativa con afecciones a Castellón
La Fiscalía apoya paralizar el macroproyecto eólico del clúster del Maestrazgo
El fiscal solicita que se adopte la medida cautelar por los “daños” y “perjuicios medioambientales” que se podrían ocasionar
A. T. B.
En una semana decisiva para el futuro del mayor proyecto eólico del país, la Fiscalía acaba de apoyar la paralización del clúster del Maestrazgo por los “daños” y “perjuicios medioambientales” que se podrían derivar de su construcción. Así lo ha comunicado el fiscal al juez instructor tras analizar la documentación aportada en los últimos días por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en un informe pericial en el que se alude a “daños medioambientes irreversibles” en el caso de que el proyecto eche a andar a manos de un fondo danés que adquirió los derechos a Forestalia.
Y este mismo viernes, precisamente, han sido citados todos ellos en el Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción número 1 de Teruel para exponer sus posturas antes de que el instructor adopte una decisión sobre la medida cautelar.
En estos momentos solo consta el peritaje de dos parques solares en Puertomingalvo, Masía I y Masía II, “estando pendiente el resto de parques eólicos del Clúster” según consta en el documento que ha remitido el fiscal al Juzgado.
Para dar salida a toda esa energía que producirían los aerogeneradores en la provincia vecina, la empresa promotora ha proyectado una línea de evacuación que discurriría por los términos municipales de Cinctorres, Portell y Morella hasta llegar a la subestación eléctrica de Fraiximeno, ubicada en la capital de Els Ports.
Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España que la Guardia Civil pide paralizar y cómo afecta a Castellón
“Este informe pericial, si bien parcial y pendiente del resto, volvería a abonar, junto con los indicios aportados por atestados de la UCOMA, que nos encontramos presuntamente ante los delitos ya referidos de los tipos ambientales y los relativos a la Administración Pública y/o Corrupción en los negocios”, señala el fiscal en alusión a los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por los que el 3 de marzo se detuvo a Fernando Samper y otras cinco personas vinculadas a una presunta trama de irregularidades y ‘mordidas’ en la tramitación de proyectos de energías renovables en la provincia de Teruel.
En esta misma comunicación al juez instructor también plantea el fiscal la inhibición a un Juzgado del partido judicial de Madrid por la magnitud de los delitos investigados en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) a la espera de que se certifiquen otros movimientos en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con el punto de mira en las pesquisas contra su ex director, Jesús Lobera; tres excargos del Partido Aragonés, Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, y exsecretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports