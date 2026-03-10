EQUIPAMIENTO CULTURAL
L’Alcora abre su nueva y moderna biblioteca en el edificio de la Muy Noble y Artística Cerámica
La subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y el alcalde, Samuel Falomir, encabezan el acto de apertura del espacio, en el que se han invertido 1,2 millones
R. D. A.
El Ayuntamiento de l’Alcora inauguró ayer, de manera oficial, la nueva biblioteca municipal, un proyecto estratégico que transforma el emblemático edificio de la Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora en un equipamiento cultural de vanguardia. El acto contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el alcalde, Samuel Falomir, miembros de la corporación y representantes de la sociedad civil alcorina.
La infraestructura, que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, se ha materializado a través de fondos europeos.
Durante el acto, Falomir mostró su satisfacción por ver culminado un proyecto que recientemente ha sido galardonado con el Premio al Buen Gobierno, en la categoría de Cultura, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). En su intervención, destacó que «la apertura de hoy es la prueba de que la planificación estratégica da resultados tangibles para la ciudadanía».
Al respecto, el munícipe añadió que «es un orgullo ver cómo el trabajo constante va dando sus frutos y que la nueva biblioteca sea ya una realidad para todos los alcorinos y alcorinas. Este espacio es un ejemplo de cómo la gestión responsable permite recuperar nuestro pasado industrial para ponerlo al servicio del futuro y del conocimiento».
Colaboración institucional y fondos europeos
El alcalde también tuvo palabras de especial agradecimiento para la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, destacando la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante proyectos de esta envergadura. "Queremos agradecer sinceramente el apoyo y la presencia de la subdelegada. Este proyecto es el resultado de una suma de esfuerzos; gracias a la gestión del Gobierno de España y a la llegada de los fondos europeos, l’Alcora cuenta hoy con una infraestructura cultural de primer nivel, eficiente y accesible", señaló.
«Queremos agradecer sinceramente el apoyo y la presencia de la subdelegada. Este proyecto es el resultado de una suma de esfuerzos; gracias a la gestión del Gobierno de España y a la llegada de los fondos europeos, l’Alcora cuenta hoy con una infraestructura cultural de primer nivel, eficiente y accesible»
A lo largo del recorrido por las instalaciones, los asistentes al evento pudieron comprobar la transformación del edificio, que data de 1910. La biblioteca cuenta con cerca de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas que albergan salas de lectura, hemeroteca, zona infantil, cabinas de estudio y espacios polivalentes.
La inauguración de ayer marca el fin de la primera fase de la futura Casa de la Cultura, consolidando a l’Alcora como un referente en la recuperación de patrimonio vivo y en la apuesta por la cultura como un servicio público de proximidad y calidad.
- Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
- Premio por transformar un edificio industrial de 1910 de Castellón en una moderna biblioteca
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports