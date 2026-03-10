La Llosa culmina la gran renovación de su colegio con la construcción del nuevo gimnasio

El CEIP Vicente Faubell Zapata de la Llosa ha culminado la gran renovación de sus instalaciones con la construcción del nuevo gimnasio, una actuación que pone el broche final a las obras ejecutadas a través del plan Edificant. El nuevo edificio, ya completamente finalizado, dota al centro de un espacio cubierto para la práctica deportiva, además de vestuarios y un baño adaptado para personas con movilidad reducida.

Con esta intervención, el municipio da por concluida una actuación largamente esperada en su colegio público. El alcalde, Ximo Llopis, ha destacado la importancia del proyecto al señalar que “con el gimnasio completamos una obra histórica para nuestro municipio”. Además, ha subrayado que los escolares disfrutan desde el regreso de las vacaciones navideñas de “un colegio de calidad y adaptado a todas las necesidades presentes y futuras”.

La actuación no se ha limitado únicamente a la construcción del gimnasio. Entre las mejoras realizadas en el centro también destacan las obras para reforzar la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio, con el cambio de ventanas y persianas, así como la instalación de un ascensor.

La rehabilitación del CEIP Vicente Faubell Zapata ha sido posible gracias a una inversión de 1.204.644,37 euros sufragada a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana, una financiación que ha permitido modernizar de forma integral las instalaciones educativas de La Llosa.