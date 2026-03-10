Nules aumenta el reciclaje de residuos urbanos hasta el 22,7%

Nules ha vuelto a aumentar la cantidad de residuos reciclados durante el año 2025, según ha dado a conocer el concejal de Medio Ambiente, César Estañol, al hacer balance de la evolución de la recogida de residuos urbanos en el municipio.

En concreto, el vecindario de Nules recicló el pasado año un 22,70% del total de los residuos generados, una cifra que confirma la evolución positiva registrada en los últimos años. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se valora de forma favorable este incremento, especialmente desde la implantación en 2023 del nuevo servicio de recogida y de las baterías de contenedores para la separación de diferentes fracciones, incluida la orgánica.

Durante 2025, Nules generó un total de 5.183 toneladas de residuos. Del total recogido, 461 toneladas correspondieron a materia orgánica, lo que representa un 8,9%; 411 toneladas fueron de envases, un 7,9%; y 118 toneladas de papel y cartón, equivalentes al 2,3%. Por otro lado, 4.007 toneladas fueron de restos, lo que supone un 77,3% del total.

Estos datos reflejan que, aunque la tendencia es positiva, todavía existe un porcentaje importante de población que no separa correctamente los residuos.

Pago de 120.000 euros

Además, el edil ha explicado que las 4.007 toneladas de restos han supuesto para el Ayuntamiento de Nules el pago de 120.000 euros por el Impuesto estatal sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y Coincineración de Residuos. Este tributo se aplica a la fracción resto con un coste de 30 euros por tonelada.

“Pagamos entre todos los nuleros y nuleras. Por tanto, animo a la ciudadanía a que recicle porque desde la Unión Europea se quiere incrementar todavía más este tipo de impuestos a las poblaciones que no separen”, ha manifestado Estañol.

Cabe recordar que la Unión Europea fija para 2030 un objetivo del 60% de separación correcta de residuos urbanos, y contempla además sanciones para los municipios que no alcancen ese porcentaje. “Es un reto difícil, pero creemos que podemos conseguirlo”, ha matizado el concejal.

A lo largo de 2025, el Ayuntamiento de Nules ha desarrollado distintas acciones y campañas de sensibilización ciudadana, además de publicar folletos explicativos y seguir repartiendo recipientes para facilitar la separación de residuos en los hogares.