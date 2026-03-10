Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón

La Jana acogerá el próximo sábado 14 de marzo, a las 10.00 horas, una de las acciones más singulares del cierre del proyecto europeo OTRart, con un acto abierto al público en el Museo Natural de Olivos Milenarios Pou del Mas. La ceremonia, titulada Nueva vida al Olivo Milenario Muerto, transformará un árbol ya muerto en una obra cargada de simbolismo a través del arte, la memoria y la participación vecinal.

La propuesta pone el foco en uno de los grandes emblemas del norte de la provincia de Castellón: los olivos milenarios, parte esencial del paisaje y de la identidad del Maestrat. En esta ocasión, la intervención convierte uno de estos ejemplares en el centro de un ritual colectivo en el que se combinan cerámica, aceite de oliva y tradición para lanzar un mensaje de renacimiento y continuidad.

La iniciativa se enmarca en la participación de la Mancomunitat Taula del Sénia en OTRart, un proyecto del programa Europa Creativa que reúne a seis países del Mediterráneo —Grecia, España, Francia, Italia, Malta y Croacia— con propuestas artísticas vinculadas a los residuos, la transformación y la conciencia ambiental.

En el caso español, los artistas Laurent Gongora, Manel Raga y Joan Cortiella han intervenido dos olivos milenarios muertos en los museos de La Jana y Ulldecona, dotándolos de una nueva lectura artística sin perder su carga patrimonial. La acción prevista en La Jana invita además al público a participar en la unción del árbol con aceite de oliva, en un gesto colectivo que conecta con la memoria del territorio y con su cultura agrícola. De hecho, en este caso, el Olivo milenario muerto de la Jana ha sido “trabajado” por los dos artistas y el artesano, que elaboró una pieza exclusiva de cerámica, que se introdujo en el interior del olivo y se rellenó con aceite de oliva.

El acto forma parte de la programación final de OTRart en el Territorio Sénia, con actividades los días 13 y 14 de marzo en Morella, La Jana y Ulldecona. Con esta propuesta, La Jana refuerza su papel como uno de los enclaves de referencia en la conservación y difusión del patrimonio de los olivos milenarios, convertido también en vehículo de creación contemporánea y participación ciudadana.