Onda celebrará la Feria del Stock el 21 de marzo con descuentos y actividades para toda la familia

El Raval de Sant Josep acogerá una jornada comercial con ofertas especiales y propuestas para todos los públicos

Imagen de archivo de una edición anterior de la Feria del Stock de Onda. / MEDITERRÁNEO

Imagen de archivo de una edición anterior de la Feria del Stock de Onda. / MEDITERRÁNEO

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de Onda, en colaboración con la asociación Onda Centre Comercial (OCC), celebrará el próximo 21 de marzo una nueva edición de la Feria del Stock, una jornada dedicada a impulsar el comercio local que combinará grandes descuentos en productos de los establecimientos participantes con una programación de actividades pensadas para toda la familia.

Además, la iniciativa se celebrará coincidiendo con la carrera Refugis de Pedra, lo que permitirá convertir el centro de la ciudad en un punto de encuentro que unirá deporte, comercio y ambiente en las calles de Onda.

La feria se celebrará en el Raval de Sant Josep desde las 10.00 hasta las 19.00 horas, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que podrán aprovechar ofertas especiales en artículos de moda, hogar, complementos, juguetes y otros productos de los comercios de proximidad.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el tejido económico local: “La Feria del Stock es una oportunidad perfecta para apoyar a nuestros comercios, incentivar las compras en el municipio y disfrutar de un día diferente en Onda, con actividades para toda la familia y un ambiente que invita a salir a la calle y consumir en nuestros establecimientos”.

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el tejido económico local. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el tejido económico local. / MEDITERRÁNEO

Una jornada comercial con ambiente familiar

La Feria del Stock abrirá sus puertas a las 10.00 horas y durante toda la jornada ofrecerá a los asistentes la posibilidad de adquirir productos con descuentos exclusivos de los comercios participantes, una fórmula que permite a los establecimientos dar salida a productos de temporada al tiempo que atraen nuevos clientes.

Además de la oferta comercial, el evento contará con una programación paralela de actividades pensadas para dinamizar el centro urbano y convertir la jornada en una experiencia atractiva para todos los públicos.

En este sentido, de 11.00 a 13.00 horas se celebrarán talleres de manualidades a cargo de Animatrix, mientras que por la tarde, de 17.00 a 18.30 horas, tendrán lugar juegos deportivos y tradicionales para niños y familias. La jornada concluirá con el espectáculo de magia “Me parto de magia”, protagonizado por el mago Pinchito, a las 18.00 horas.

Apoyo municipal al comercio local

La Feria del Stock forma parte de las acciones de dinamización comercial que el Ayuntamiento de Onda impulsa a lo largo del año en colaboración con la asociación Onda Centre Comercial, con el objetivo de fortalecer el comercio de proximidad y favorecer la actividad económica en el municipio.

En este sentido, el consistorio ha renovado recientemente el convenio de colaboración con OCC, que cuenta con una aportación municipal de 29.000 euros destinada a respaldar campañas promocionales, sorteos, acciones publicitarias y eventos comerciales que incentiven las compras en los establecimientos locales.

Gracias a este acuerdo, se desarrollan a lo largo del año diferentes iniciativas vinculadas a momentos clave del calendario comercial, como campañas en Black Friday, Navidad, San Valentín o el Día del Padre, además de ferias y actividades que contribuyen a dar visibilidad al comercio local.

Cartel de la Feria del Stock 2026 de Onda. / MEDITERRÁNEO

Cartel de la Feria del Stock 2026 de Onda. / MEDITERRÁNEO

