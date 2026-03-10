Con más de dos años de retraso, la Vall d'Uixó licita las obras del Lleonard Mingarro, de casi dos millones de euros

La comunidad educativa del colegio público Lleonard Mingarro de la Vall d'Uixó empieza a vislumbrar el final de una larga espera: la de las obras de reforma del centro educativo, planificadas desde hace años, pero todo ese tiempo por una cuestión presupuestaria.

El avance que se ha producido estos días ha sido significativo: la plataforma de contratación del Estado ha publicado ya el anuncio de la licitación de este proyecto, que cuenta con un presupuesto que ronda los dos millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Un procedimiento que llega con retraso. La razón ya la expusieron tanto el Ayuntamiento como las familias en las movilizaciones que activaron en diciembre del 2024 para exigir la reactivación de una reforma incluida dentro del plan Edificant, pero para la que se planteaba un incremento presupuestario que rondaba los 200.000 euros, según datos facilitados por el consistorio, que debía aprobar la Conselleria de Educación.

«Lo teníamos todo listo. Desde que nos notificaron la aprobación, en cuestión de dos meses, el anuncio de la licitación ya estaba publicado» Tania Baños — Alcaldesa de la Vall d'Uixó

La justificación de esa subida del coste era la misma que ha afectado a tantas obras desde que la crisis inflacionista y la guerra de Ucrania provocaron un incremento generalizado de los precios de las materias primas y de los procesos productivos. Más de una licitación quedó desierta por considerarse que el importe aprobado no era suficiente. Para evitar un procedimiento fallido, la Vall pidió a la Generalitat ese incremento a mediados del 2023.

La alcaldesa, Tania Baños incide en que «la Generalitat ha tardado más de dos años en ampliar el crédito para poder hacer las obras, a pesar de que en el Ayuntamiento lo teníamos todo preparado para licitar. De haber tenido una respuesta justa y adecuada, no habríamos perdido todo ese tiempo». Defiende, de hecho, que «desde que nos notificaron la aprobación, en cuestión de dos meses el anuncio de la licitación ya estaba publicado».

Temor del ejecutivo local

El temor del equipo de gobierno de la Vall es que, tras aquella primera actualización de precios por las razones expuestas, «veremos si después de dos años, lo que han tardado en contestar, esa cantidad no se ha vuelto a quedar obsoleta, por la falta de interés de la Generalitat».

Baños argumenta que «desde el Ayuntamiento hemos hecho los deberes, el proyecto está preparado». La redacción se contrató en el año 2022 y a principios del 2023 ya se presentó cómo sería el nuevo centro educativo tras la reforma, que incluye la construcción de un nuevo aulario de infantil; la reforma del edificio de primaria y de las zonas exteriores, la renovación del sistema de alcantarillado, de agua potable y calefacción; la reforma integral de baños y vestuarios; la mejora de la accesibilidad de todo el complejo escolar, la ampliación del comedor y la cocina; la construcción de una nueva pista deportiva; la renovación de la iluminación y la instalación de placas solares.

La alcaldesa recuerda que la demora en la aprobación de ese incremento presupuestario provocó la movilización «del barrio y de la comunidad educativa», a la que se sumó el Ayuntamiento «porque es una obra importantísima para el barrio Toledo» y será «la inversión más grande que se hará allí en treinta años».

Las empresas interesadas en optar a ejecutar estas obras tienen hasta el 30 de marzo para presentar sus ofertas.