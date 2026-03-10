Segorbe da la bienvenida a más de 80 estudiantes 'Erasmus+' de tres países

Segorbe da estos días la bienvenida a más de 80 estudiantes del programa Erasmus+ vinculados al IES Cueva Santa, en una doble visita internacional que reúne en la ciudad a alumnado procedente de Francia, Bulgaria, Hungría y del propio municipio. La recepción oficial ha tenido lugar en el ayuntamiento, donde la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, y el concejal de Educación, Ricardo Pascual, han saludado a los jóvenes en el Salón de Plenos.

Estas visitas forman parte de dos intercambios educativos centrados en la sostenibilidad y el medio ambiente. En uno de los grupos participan estudiantes del College St Joseph de Plabennec (Francia) junto a alumnado segorbino. En el otro, toman parte jóvenes del instituto Santa Sofia de Sofía (Bulgaria), del Bolyai Janos Gimnazium de Salgotarjan (Hungría) y también estudiantes del IES Cueva Santa.

La alcaldesa, Mª Carmen Climent, dirigiéndose a los alumnos. / Mediterráneo

En el caso del intercambio con Francia, el alumnado de Segorbe ya realizó una primera movilidad en octubre de 2025. Durante esta estancia en la capital del Alto Palancia, los participantes conocerán distintos espacios del entorno natural de Segorbe, profundizarán en el ecosistema del río Palancia, visitarán otros puntos de la Comunitat Valenciana y llevarán a cabo experimentos de laboratorio sobre el ciclo del agua.

Por su parte, el grupo que comparte experiencia con centros de Bulgaria y Hungría también trabaja sobre la misma temática. En este caso, la visita incluye actividades como una salida a la planta de tratamiento de residuos de Algimia, una visita a la Marjal de Almenara, recorridos por otros enclaves de la Comunitat y la elaboración de una falla con materiales reciclados. La participación búlgara se produce por primera vez en este programa, mientras que con el centro húngaro se trata ya del cuarto intercambio.

Otra foto de familia de la visita. / Mediterráneo

Desde el Ayuntamiento han trasladado a los estudiantes su bienvenida a Segorbe y les han animado a aprovechar al máximo una experiencia que combina aprendizaje, convivencia e intercambio cultural. El consistorio ha destacado además el valor de este tipo de iniciativas para acercar a los jóvenes a la riqueza cultural, patrimonial y gastronómica del territorio, al tiempo que refuerzan sus competencias lingüísticas y su visión internacional.