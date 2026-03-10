Segorbe refuerza su apoyo a la actividad física para pacientes oncológicos junto a la UJI

El Ayuntamiento de Segorbe ha reafirmado su compromiso con el programa de actividad física para pacientes oncológicos impulsado por la Cátedra de Actividad Física y Oncología Fundación José Soriano Ramos de la Universitat Jaume I (UJI). El respaldo municipal ha quedado patente durante la presentación de la memoria del primer año del programa CAFO, en un encuentro mantenido entre el director de la Cátedra, Eladio Collado; la alcaldesa, M.ª Carmen Climent; y el concejal de Servicios Sociales, Ricardo Pascual.

La memoria pone en valor la contribución de municipios como Segorbe a un proyecto que busca acercar recursos especializados a las personas con cáncer, facilitando una atención de proximidad que contribuya a mejorar su bienestar y calidad de vida. Durante 2025, la Cátedra ha logrado consolidar su actividad y ampliar su implantación territorial mediante nuevos convenios con administraciones públicas, hasta alcanzar una red con presencia de norte a sur de la provincia de Castellón.

Además de Segorbe, el programa está presente en Castelló, Vila-real, Burriana, Onda, la Vall d’Uixó, Benicàssim y Peñíscola, una expansión que refleja el crecimiento de esta iniciativa y su capacidad para acercar el ejercicio físico supervisado a un mayor número de pacientes oncológicos.

28 contratos

La UJI, a través de la Cátedra, ha formalizado 28 contratos a favor de este proyecto, un dato que evidencia la implicación de la sociedad castellonense con las personas afectadas por cáncer. Entre esos apoyos figura el convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Segorbe, que contribuye con financiación a este recurso orientado a mejorar el bienestar de los pacientes.

La Cátedra de Actividad Física y Oncología se articula en torno a tres grandes objetivos. El primero es asistencial, con la creación de una unidad de ejercicio físico y cáncer que dé cobertura a pacientes oncológicos de la provincia. El segundo es investigador, centrado en profundizar en el conocimiento sobre los beneficios del ejercicio físico en distintos tipos de cáncer y con diferentes programas de entrenamiento. El tercero es formativo, mediante la puesta en marcha de un posgrado de especialización y de jornadas de investigación que permitan difundir los avances logrados en este ámbito.

Climent ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para sostener este tipo de iniciativas y atender de forma integral a la población oncológica. En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento seguirá firme en su apoyo al proyecto y ha agradecido la labor de los profesionales implicados, de la propia Cátedra y de la UJI, así como de entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Afectados de Cáncer de Segorbe (ASAC) y diversas empresas de la comarca que colaboran para hacer posible estos recursos de cercanía.