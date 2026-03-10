La ciencia entra en las aulas rurales de Castellón para fijar talento en el interior y frenar la despoblación

El futuro de muchas poblaciones del interior puede pasar por despertar ahora, entre los más pequeños, su interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la creatividad. Conseguir que se conviertan en profesionales de estos ámbitos sin salir de sus localidades sería una manera de anclarlos en el territorio, y mejorar la calidad de vida y el atractivo de unas zonas que corren riesgo de despoblación.

Una manera de estimular estas vocaciones es ofrecer ejemplos y referentes a los alumnos de Primaria para impulsar el interés en las formaciones científico-técnicas. Este es el caso del Alto Palancia, la comarca castellonense en la que la Cátedra Steam de la Universitat Politècnica de València (UPV) se ha fijado para desarrollar su iniciativa Embajadores Steam UPV, que acerca a los estudiantes de EPO el testimonio de profesionales de estos ámbitos.

Referentes cercanos

El objetivo es acercar la realidad de las disciplinas científico-tecnológicas a edades tempranas, facilitar referentes profesionales cercanos y contribuir a una orientación académica informada y motivadora. Por eso, María Pilar Sierra, jefa de proyectos del sector público de la empresa NTT Data (uno de los 35 patronos de la cátedra) ha visitado Chóvar, Azuébar y Sot de Ferrer, tres poblaciones que reúnen unos 1.100 habitantes y forman parte de un colegio rural agregado (CRA).

Estas tres localidades del Alto Palancia comparten un contexto rural y una baja densidad de población, donde el acceso directo a referentes del ámbito tecnológico resulta menos habitual. Las sesiones que ha guiado María Pilar Sierra se han dirigido a niños y niñas de 1º a 6º de Primaria, y han contado con la participación de 35 escolares.

"Lo que buscamos con estas charlas es llegar a todos los rincones de la Comunitat Valenciana donde puede que no haya referentes Steam. Son profesiones que ayudan a resolver problemas y, si logramos que los estudiantes se interesen a estas edades por ellas, en un futuro pueden ayudar a resolver problemas diarios y mejorar la vida de sus pueblos", explica Sierra.

85 visitas

En total, desde enero de 2024, la cátedra ha desarrollado 85 visitas a colegios e institutos de la Comunitat. "La recepción es muy buena, pero en Bachiller los alumnos ya han elegido qué quieren hacer. Por eso, es más interesante en estas edades, porque les ayudas a plantearse diferentes posibilidades y a hacerse preguntas", añade María Pilar Sierra.

Una charla de la cátedra Steam UPV en el colegio Miralvent de Betxí. / Mediterráneo

En sus intervenciones, Sierra, que acumula una trayectoria consolidada en la gestión y mejora de servicios tecnológicos para la administración pública, ha compartido su experiencia profesional, ha explicado en qué consiste su trabajo y ha trasladado al alumnado las oportunidades que ofrecen los estudios vinculados a la ingeniería, la tecnología y la transformación digital. "Para mí es un orgullo participar en una actividad como esta".

Aparte, María Pilar Sierra pone el énfasis en que sirve "para luchar contra la brecha de género. En mi caso, me gustaría ser referente para muchas niñas al compartir mi experiencia. Estas charlas rompen estereotipos y aportan valor". Todo para contribuir a que el lugar de residencia no sea un límite para soñar y construir un futuro ligado a la ciencia y la tecnología.