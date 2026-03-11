Moncofa creará un nuevo aparcamiento en el centro ante la futura peatonalización de su plaza principal

Moncofa creará una nueva zona de aparcamiento en un solar recientemente adquirido dentro del casco urbano ante la futura peatonalización de la plaza de la Constitución. Con esta intervención, el Ayuntamiento, que ya ha comenzado los trabajos, pretende ofrecer una alternativa cómoda y cercana para las personas que acuden diariamente a realizar gestiones administrativas, comerciales o financieras en el centro de la localidad.

La iniciativa responde a la voluntad de mejorar la movilidad y reorganizar el espacio público en una de las áreas más transitadas del municipio. De esta manera, el nuevo párking, en el que cabrá un centenar de coches, permitirá facilitar el acceso al núcleo urbano al tiempo que se avanza en la transformación de algunas zonas céntricas hacia un modelo más peatonal y accesible.

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, explica que el equipo de gobierno (PP) ya contempla en el presupuesto de este año la propuesta de peatonalizar la plaza de la Constitución y de varios tramos de calles adyacentes. Concretamente, el proyecto afecta a vías como San Ramón, Sant Antoni y Enmedio, todas ellas ubicadas en pleno centro de Moncofa. "Nos hemos adelantado a la situación, porque una vez se inicien los trabajos se eliminarán todos los espacios de aparcamiento que hay en esa zona”, señala el edil.

La peatonalización de la plaza de la Constitución es uno de los proyectos estrella de Moncofa para este año. / Mediterráneo

Un punto neurálgico

La plaza de la Constitución es uno de los puntos neurálgicos de Moncofa, ya que en su entorno se concentran varias entidades bancarias, además de las propias dependencias municipales. Por este motivo, diariamente son muchas las personas que acuden a esta zona para realizar diferentes trámites y gestiones, lo que genera una importante demanda de estacionamiento.

Ante esta tesitura y con el objetivo de minimizar las posibles molestias que puedan derivarse de la futura peatonalización, desde el Ayuntamiento han optado por actuar con antelación. Así, el consistorio ya está adecuando un amplio espacio destinado a aparcamiento público que permitirá absorber parte de la demanda de estacionamiento que existe en el centro urbano.

Este nuevo aparcamiento se encuentra situado a escasos dos minutos a pie del centro de la población, lo que permitirá a vecinos y visitantes estacionar sus vehículos con facilidad y desplazarse cómodamente hasta la zona administrativa y comercial del municipio. La actuación incluye la limpieza y acondicionamiento del solar, así como la delimitación de las plazas de estacionamiento para optimizar su uso.

Movilidad urbana

Desde el equipo de gobierno municipal se destaca que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la movilidad urbana, priorizar los espacios para peatones y reforzar la calidad del entorno urbano en las zonas más céntricas del municipio.

Asimismo, el Ayuntamiento subraya que la creación de este nuevo aparcamiento no solo beneficiará a los vecinos de Moncofa, sino también a todas aquellas personas que se desplazan hasta la localidad desde municipios cercanos para realizar gestiones o acceder a los servicios existentes en el centro urbano.

Con esta actuación, el consistorio continúa avanzando en su objetivo de hacer de Moncofa un municipio más accesible, ordenado y adaptado a las necesidades actuales de movilidad, combinando la mejora de los espacios peatonales con la creación de infraestructuras que faciliten el estacionamiento en puntos estratégicos cercanos al núcleo urbano.