El parking municipal de Nules deja atrás el déficit e ingresa 46.000 euros en 2025

La Concejalía de Servicios del Ayuntamiento de Nules ha hecho balance de la gestión del parking municipal durante el periodo 2024-2025 y destaca un cambio de tendencia en esta infraestructura: el servicio ha dejado de ser deficitario y ha pasado a ser autosostenible económicamente.

En 2024 se aprobó un plan de gestión y mejora con el objetivo de revertir la situación deficitaria que arrastraba el parking municipal. Las medidas impulsadas se centraron en mejorar el servicio, hacerlo más atractivo para las personas usuarias y garantizar su viabilidad económica.

Según la liquidación de ingresos de 2025, el parking municipal registró durante el pasado ejercicio unos ingresos de 46.000 euros. Esta cifra refleja, según el consistorio, que el servicio es actualmente autosuficiente y que puede mantenerse con las aportaciones de sus propios usuarios y abonados, sin generar coste para las arcas municipales.

El aumento del número de abonados se explica principalmente por dos motivos. Por una parte, la implantación del abono anual, que permite ahorrar el equivalente a dos mensualidades y ofrece además la posibilidad de reservar plaza. Por otra, la ampliación y mejora del horario de entrada y salida, adaptado a la jornada laboral, lo que ha facilitado su uso a más vecinos y vecinas.

De este modo, el parking municipal ha pasado de ser un recurso que suponía un coste para toda la ciudadanía, independientemente de que lo utilizara o no, a convertirse en un servicio sin déficit y económicamente sostenible.

Mejoras

En paralelo, el Ayuntamiento ha ejecutado distintas actuaciones de mejora en las instalaciones. En 2024 se reforzó la limpieza y se acometió la pintura del recinto. Ya en 2025, se ha llevado a cabo la instalación de la cubierta de las escaleras de acceso y la mejora de la señalización interior.

Además, antes del verano está prevista una actuación en la avenida Castellón para solucionar la filtración de agua al parking. Una vez resuelta esta incidencia, podrán completarse las mejoras internas previstas con el objetivo de disponer de un parking más seguro y funcional.

El concejal de Servicios, Adrián Sorribes, ha subrayado que “la gestión responsable y la planificación permiten transformar un servicio deficitario en un recurso autosostenible. Hemos mejorado las instalaciones y la organización del servicio, y hoy podemos decir que el parking municipal ya no supone un coste para el conjunto de la ciudadanía”.