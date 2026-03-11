Onda incrementa a 85.000 euros la dotación para las fiestas de barrio

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha firmado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Federación de Barrios en Fiestas de Onda, que este año incrementa su dotación de 69.000 a 85.000 euros con el objetivo de reforzar la organización de las celebraciones vecinales que se desarrollan a lo largo del año en distintos barrios del municipio.

Con esta firma, el consistorio renueva y amplía su apoyo a las asociaciones vecinales, facilitando recursos para que puedan seguir impulsando unas fiestas que forman parte esencial de la identidad cultural y social de la ciudad.

Durante la firma, Ballester ha destacado la importancia de estas celebraciones para la vida de Onda y ha señalado que las fiestas “representan lo mejor de nuestra ciudad: vecinos implicados, tradiciones vivas y un fuerte sentimiento de orgullo”. En este sentido, ha añadido: “Desde el Ayuntamiento queremos seguir acompañando y respaldando a quienes trabajan durante todo el año para que cada barrio mantenga su esencia y su ambiente festivo”.

Tradición y convivencia en los barrios

Las fiestas de barrio forman parte del calendario festivo de Onda y constituyen un punto de encuentro para vecinos de todas las edades, que participan en actividades culturales, gastronómicas, musicales y tradicionales que dinamizan la vida social de cada zona del municipio.

A través del convenio con la Federación de Barrios, el Ayuntamiento colabora en la organización de estos festejos, contribuyendo a facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de los distintos actos programados y apoyando el trabajo que realizan las asociaciones vecinales para mantener vivas estas celebraciones.

Esta colaboración institucional permite reforzar la coordinación entre el consistorio y las entidades de los barrios, garantizando que las fiestas continúen celebrándose con el mismo carácter participativo y cercano que las ha convertido en una tradición consolidada en la ciudad.

Impulso municipal al movimiento vecinal

El incremento del convenio se enmarca en la línea de trabajo del Ayuntamiento orientada a fortalecer la vida en los barrios y respaldar el papel de las asociaciones vecinales, que desempeñan un papel fundamental en la dinamización social y cultural del municipio.

En esta línea, el consistorio ha ido incorporando en los últimos años distintas mejoras para facilitar la organización de las fiestas y apoyar el trabajo de las comisiones vecinales. Entre ellas destacan la retransmisión en directo de los festejos taurinos, la puesta en marcha de una página web con toda la programación actualizada, la presencia permanente de una ambulancia de emergencias durante los actos o la cesión de maquinaria municipal, como un torito elevador, para facilitar el montaje de infraestructuras festivas.

Además, el Ayuntamiento impulsó el pasado año diversas actuaciones para reforzar la seguridad en los festejos taurinos de barrio, con la instalación de pilones, barreras verticales y anclajes de seguridad en zonas donde se celebran estos actos. Estas actuaciones permiten garantizar que los festejos puedan celebrarse en condiciones adecuadas de seguridad, atendiendo a las necesidades trasladadas por las asociaciones vecinales y facilitando el desarrollo de los actos tradicionales.

Ballester ha querido reconocer la implicación de los vecinos y ha señalado: “Detrás de cada fiesta hay muchas horas de trabajo, dedicación y compromiso por parte de las asociaciones”. “Nuestro deber como Ayuntamiento es estar a su lado y seguir mejorando el apoyo municipal a las fiestas, siempre atendiendo las necesidades que nos trasladan los propios barrios”, ha concluido.