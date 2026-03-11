Orpesa reactiva las jaulas para frenar el avance de los jabalíes en Les Amplàries y la N-340

Orpesa mueve ficha para atajar la proliferación de jabalíes en el municipio. El Ayuntamiento ha comenzado a reinstalar jaulas trampa en puntos estratégicos tras completar la tramitación y las autorizaciones necesarias, un sistema que ya dio resultados en campañas anteriores y que ahora regresa para frenar la presencia cada vez más habitual de estos animales en zonas urbanas y del litoral.

La primera de las jaulas ya se encuentra instalada en la zona próxima al santuario, un área donde en las últimas semanas se han registrado avistamientos continuos de jabalíes en los alrededores de la playa Verde y la playa de Les Amplàries. En este entorno residencial y turístico, vecinos han grabado en repetidas ocasiones a familias de estos animales caminando por senderos y zonas verdes o incluso descansando sobre la arena a plena luz del día, llegando a considerarse por los vecinos incluso ya parte del hábitat.

El Ayuntamiento ha comenzado a reinstalar jaulas trampa en puntos estratégicos tras completar la tramitación y las autorizaciones necesarias. / MEDITERRÁNEO

El concejal de Medio Ambiente, David Juárez, explica que el consistorio ha decidido recuperar este sistema ante una problemática que también afecta a muchos municipios de la provincia. «Ante este problema, que no solo afecta a Orpesa sino a muchos municipios, decidimos volver a instalar las jaulas porque en su momento funcionaron muy bien», señala. El edil recuerda que en actuaciones anteriores el balance fue significativo: «En una de las jaulas llegaron a cogerse cerca de 30 ejemplares y entre las dos se rondaron los 50».

La segunda jaula se instalará estos días en la urbanización El Balcó, en una parcela situada muy cerca del paso de la N-340 por el término municipal. En este caso, además de controlar la presencia de jabalíes en el entorno residencial, la actuación busca reforzar la seguridad vial en una zona donde los animales pueden cruzar hacia la carretera nacional.

La primera de las jaulas ya se encuentra instalada en la zona próxima al santuario, un área donde en las últimas semanas se han registrado avistamientos continuos de jabalíes en los alrededores de la playa Verde y la playa de Les Amplàries. / MEDITERRÁNEO

En los últimos años se han registrado accidentes de tráfico en esta vía provocados por el cruce de jabalíes, por lo que el Ayuntamiento considera estratégica esta ubicación para reducir el riesgo.

Para aumentar la eficacia del sistema, los técnicos realizan previamente un proceso de cebado en la zona con el fin de atraer a los animales hacia los puntos de captura.

El contrato con la empresa encargada de instalar y gestionar las jaulas tiene una duración inicial de tres meses, aunque el Ayuntamiento ya ha solicitado autorización para ampliarlo hasta un total de seis meses si la evolución de la situación lo requiere. De momento, el dispositivo permanecerá activo al menos hasta junio.

Además, el consistorio mantiene contacto con la Conselleria de Medio Ambiente para reforzar el plan con más dispositivos en el término municipal. La administración autonómica estudia la instalación de dos o tres jaulas adicionales en otras ubicaciones de Orpesa, que se sumarían a las adquiridas por el Ayuntamiento.

La proliferación de jabalíes se ha convertido en una preocupación recurrente en zonas como Les Amplàries, Torre Bellver, Platgetes o El Balcó, donde los vecinos denuncian destrozos en jardines y zonas verdes y el temor a encontrarse con estos animales mientras pasean o sacan al perro. No obstante, no se han producido daños personales ni ataques, ya que están ya familiarizados y acostumbrándose a compartir espacio con los humanos.

«No es agradable encontrarte con estos animales mientras paseas por una zona verde o por la playa», reconoce Juárez, quien subraya que el objetivo de estas actuaciones es garantizar la seguridad del entorno y atender una de las principales reclamaciones de los residentes.

Con la reinstalación de estas jaulas y la posible llegada de nuevos dispositivos por parte de la Conselleria, el Ayuntamiento confía en reducir la presencia de jabalíes en el casco urbano, una problemática que en los últimos años se ha vuelto cada vez más visible en distintos puntos del municipio.

También te puedo dejar una versión con negritas más periodísticas, pensada para publicar.