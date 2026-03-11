El PP de Burriana denuncia una "presunta prevaricación" de VOX y PSOE al aprobar en pleno una iniciativa con informes técnicos en contra

El PP de Burriana, partido que gobierna en minoría en el Ayuntamiento (con ocho concejales), lamenta la "reedición de la alianza" entre Vox y el PSPV-PSOE durante el último pleno. Durante la sesión, los dos partidos votaron conjuntamente para aprobar una iniciativa de modificación de crédito sobre la cual el pleno "no tiene competencias legales", recuerdan los populares, que avisan que había también "dos informes técnicos de intervención y secretaria general desfavorables que advertían explícitamente sobre su ilegalidad".

Esta alienación entre el partido de extrema derecha (exsocio de gobierno del PP durante dos años de legislatura) y los socialistas no es un hecho aislado en la ciudad. Ambas fuerzas políticas ya unieron sus votos en el pleno anterior para "evitar reclamar al Gobierno central una mejor financiación para los valencianos, así como los siete millones de euros que el Estado adeuda actualmente a la ciudad de Burriana", enfatizan los populares. “Vox se ha convertido en la muleta del sanchismo y el socio más fiel del PSOE en Burriana”, ha valorado el portavoz del PP, Alejandro Clausell.

Ante la gravedad de los hechos, el equipo de gobierno está valorando con los técnicos municipales todas las pruebas relevantes, incluyendo el informe de intervención y secretaria, el acta del pleno, la grabación de la sesión y la moción presentada. “Todo ello conformará un expediente administrativo completo por si fuera necesario remitir a la Fiscalía para no incurrir en nuevas responsabilidades”, ha detallado, Clausell.

Resolución contraria al ordenamiento jurídico

Clausell, ha criticado con dureza que se haya forzado "una resolución administrativa claramente contraria al ordenamiento jurídico". Según el también presidente del PP en Burriana, "votar a favor de un acuerdo sabiendo que es ilegal y con una advertencia previa de los servicios técnicos jurídicos podría derivar en una presunta prevaricación administrativa".

Asimismo, el concejal ha alertado de las consecuencias materiales de esta decisión: "Si la modificación de crédito para reducir una partida se ejecutara, se generarían impagos indebidos y un grave perjuicio legal para el Ayuntamiento".

Por último, Clausell ha recordado que esta actitud "no es nueva para el PSPV", rememorando el proyecto de Sant Gregori: "Ya sacaron adelante proyectos con informes técnicos en contra que el TSJCV terminó anulando, haciéndonos perder ocho años de desarrollo de la ciudad y provocando la imputación de concejales que hoy siguen sentados en este Pleno", ha concluido el portavoz.