Los seis toros que protagonizarán el encierro de Santa Quitèria en Almassora

Almassora ha dado a conocer este miércoles los toros y la ganadería del encierro de las fiestas patronales en honor a Santa Quitèria. El multitudinario festejo tendrá lugar el sábado 16 de mayo y discurrirá por el recorrido habitual del recinto taurino, en uno de los actos más esperados por los aficionados y peñistas durante las celebraciones.

Los astados que protagonizarán el encierro pertenecen a la ganadería Carmen Valiente, hierro reconocido en el ámbito de los festejos populares por la seriedad de sus ejemplares y su comportamiento en los recorridos. Los toros de esta prestigiosa ganadería cacereña que aúna, en la localidad de Calzadilla, dos ramas ganaderas como son Domecq y Contreras, destacan por su trapío y fortaleza cualidades que los convierten en animales idóneos para los festejos de bous al carrer, ofreciendo carreras dinámicas y de gran vistosidad para los aficionados.

Es una ganadería asidua durante los últimos tiempos en Almassora, ya que además de aportar uno de los toros que se exhibieron hace escasas semanas en el Mig Any Fester, este hierro ya firmó el encierro de las fiestas del Roser en octubre de 2024.

Encierro del sábado 5 de octubre en las fiestas del Roser de Almassora / ERIK PRADAS

Hay que recordar que la ganadería de la carrera taurina del año pasado en Santa Quitèria fue Gerardo Ortega, mientras que el último encierro visto hasta la fecha en Almassora, en octubre del 2025, fue de Zalduendo.

"Parte esencial de nuestras fiestas"

El encierro está patrocinado por el Ayuntamiento y las peñas Gent del Bou, Juventud Taurina, Sant Roc, K-Nut, Picaora, Jaleo y Bureo. En este sentido, el concejal de Fiestas, Arturo Soler, ha subrayado el papel fundamental de las peñas en la organización de los festejos. “Las peñas son una parte esencial de nuestras fiestas y del mantenimiento de la tradición taurina en Almassora. Su implicación y colaboración permiten que los actos de bous al carrer sigan siendo uno de los principales atractivos de Santa Quitèria”, ha señalado el edil.

“Los bous al carrer forman parte de la identidad festiva de Almassora y cada año reúnen a numerosos vecinos y visitantes que comparten esta tradición con responsabilidad y respeto. Los bous al carrer son cultura y también tienen un enorme impacto económico”, ha resaltado Soler.

En las próximas semanas el Ayuntamiento dará a conocer el cartel taurino completo de las fiestas de Santa Quitèria.