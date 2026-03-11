El nuevo pabellón de Vinaròs, cada vez más cerca: proponen adjudicar las obras

Vinaròs da un paso decisivo para hacer realidad su nuevo pabellón polideportivo municipal. El Ayuntamiento ha propuesto adjudicar las obras de esta infraestructura a la empresa valenciana Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios S.A. por un importe de 3.461.416,73 euros, sin incluir el IVA. Al mismo tiempo, el suministro y montaje del equipamiento deportivo necesario para su puesta en funcionamiento se ha adjudicado a EURONIX METAL, S.L. por 174.995 euros más IVA.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Vinaròs ha acordado por unanimidad proponer la adjudicación de las obras del nuevo pabellón, correspondientes al lote 1 del expediente de contratación. La propuesta recoge no solo el importe económico del contrato, sino también las mejoras incluidas en la oferta presentada por la empresa, tal y como figura en el procedimiento tramitado por el consistorio.

La adjudicación definitiva, no obstante, quedará condicionada a que la mercantil propuesta presente toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en el artículo 140.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre esas exigencias se encuentra demostrar que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de constituir la garantía definitiva correspondiente. Asimismo, antes de formalizar la adjudicación, el proceso requerirá el informe previo de la Intervención municipal.

El contrato se refiere a las obras de construcción del nuevo pabellón polideportivo municipal, una infraestructura destinada a mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad y a ampliar la oferta de espacios para la práctica deportiva. El proyecto forma parte de una actuación más amplia, ya que además de la ejecución de la obra civil incluye el suministro y montaje del equipamiento necesario para la puesta en marcha del recinto, contemplado en el lote 2 del expediente.

En este segundo lote, el Ayuntamiento ha adjudicado el contrato a Euronix Metal, S.L. por un importe de 174.995 euros, IVA excluido. Este contrato está vinculado a la dotación del equipamiento deportivo imprescindible para que el nuevo pabellón pueda entrar en funcionamiento una vez concluida la obra principal.

Tal como explicó hace unos meses el vicealcalde, Juan Amat, el nuevo pabellón contará con capacidad para 528 localidades. Tendrá una grada fija con 240 asientos, dos gradas abatibles con un total de 480 sillas y 48 asientos adicionales que se podrán incorporar, lo que permitirá adaptar el aforo en función de las necesidades de uso del recinto.

Además, el edificio dispondrá de servicio de cafetería en la fachada que da a la avenida de la Libertad, con vistas tanto hacia el interior como hacia el exterior. También contará con una sala de musculación, otra sala polivalente para clases de yoga, gimnasia u otras actividades y cuatro vestuarios. Con todo ello, Vinaròs sumará una nueva infraestructura deportiva pensada para reforzar los servicios existentes y ampliar las opciones de uso para la práctica deportiva en la ciudad. La actuación busca dotar a la ciudad de un espacio más amplio y mejor preparado para acoger actividad deportiva, tanto en la pista como en las salas complementarias previstas en el proyecto, con nuevos servicios y una mayor capacidad para responder a la demanda de instalaciones.