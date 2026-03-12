Benicarló inaugura su exposición fallera permanente en el Mucbe

El Nord de les Falles ha abierto este jueves sus puertas para mostrar las diferentes dimensiones de las fiestas josefinas que, a pesar de durar tan solo unos días, Benicarló la vive todo el año. El espacio museístico del Mucbe se divide en ámbitos como la indumentaria, la pirotecnia, la música, los monumentos, las comisiones y la participación de toda una ciudad que vive las Fallas desde que se plantó la primera en 1973.

El comisario de la exposición, Pedro Manchón, subraya que “han sido 5 años de trabajo y, al fin, ha madurado como tenía que hacerlo”. Ver cómo el espacio museístico se ha hecho realidad “es una satisfacción para todo el entramado fallero, porque es una demanda muy antigua que las Fallas hemos reclamado durante muchísimos años, la de contar con un museo que ponga en valor nuestra fiesta y, especialmente, nuestro concepto de vivirla”.

Asistencia al acto

A la inauguración han asistido, entre otros, el alcalde, Juanma Cerdá; la concejala de Fallas, Sonia Foix; las falleras mayores de Benicarló, Noâ Pegueroles y Yune Sánchez; y representantes de la Junta Local Fallera.

El alcalde Cerdá ha explicado que el espacio ha sido rehabilitado especialmente para acoger esta exposición permanente. Durante el acto se ha recordado también a Arantxa García, concejala de Fallas hasta el pasado mes de agosto.