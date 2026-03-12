Borriol invertirá un millón de euros para completar infraestructuras básicas en La Coma

Borriol ha aprobado en pleno el expediente del proyecto de obras ordinarias de la urbanización La Coma, un paso importante para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras y servicios de esta zona residencial y para empezar a dar respuesta a una situación urbanística que se arrastra desde hace muchos años.

La propuesta ha salido adelante con ocho votos a favor de Compromís, PSPV y Ciudadanos, tres abstenciones del Partido Popular y dos votos en contra de Veïns de Borriol.

El proyecto contempla diversas actuaciones necesarias para completar infraestructuras básicas de la urbanización. Entre ellas destaca la fase 1A de obras interiores, que incluye trabajos como la limpieza y adecuación de zonas verdes, la construcción de pasos de peatones y aceras en aquellas zonas donde la topografía lo permite, así como la mejora de la señalización.

Conexión de la depuradora

Además, el proyecto aborda dos actuaciones clave relacionadas con servicios esenciales. Por un lado, la mejora del sistema de saneamiento, con un proyecto para conducir las aguas residuales desde la actual depuradora de la urbanización hasta el sistema del núcleo urbano. Por otro lado, plantean la conexión de la red de agua potable entre el casco urbano y el depósito de agua de la urbanización.

En conjunto, estas actuaciones suponen una inversión estimada superior al millón de euros. El alcalde, Hèctor Ramos (Compromís), ha destacado que esta aprobación “es un paso necesario para seguir resolviendo una situación urbanística compleja que se arrastra desde hace muchos años”. En este sentido, ha remarcado que el equipo de gobierno (PSPV y Compromís) está trabajando “con responsabilidad y rigor técnico para desbloquear problemas que llevan décadas sobre la mesa”.

Ramos ha señalado que “este proyecto permite avanzar hacia la normalización de las infraestructuras de la urbanización y garantizar que los vecinos de La Coma puedan disponer de servicios básicos adecuados”.

Finalmente, el alcalde también ha subrayado que el Ayuntamiento continuará trabajando para hacer posible la ejecución de las obras: “Somos conscientes de que se trata de una actuación importante, pero también es una cuestión de responsabilidad con el futuro del municipio. Debemos seguir avanzando para que el vecindario de La Coma pueda tener las infraestructuras que le corresponden”.