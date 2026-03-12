Un dinosaurio descubierto en Castellón ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

La comarca de Els Ports, en el interior norte de Castellón, vuelve a situarse en el foco científico internacional a raíz de la publicación de una nueva especie de dinosaurio en Brasil que presenta una estrecha relación evolutiva con Garumbatitan morellensis, descrito a partir de restos hallados en Morella.

El paleontólogo Andrés Santos subraya la relevancia paleontológica de Els Ports, una comarca cuyas formaciones geológicas del Cretácico inferior han proporcionado desde finales del siglo XX un registro destacado de huesos y huellas de dinosaurios. Municipios como Morella, Cinctorres o Portell se asientan sobre estratos que permiten reconstruir ecosistemas de hace más de 120 millones de años, cuando esta zona era una llanura costera recorrida por ríos y estuarios poco profundos.

Pariente cercano

El elemento más novedoso que destaca el experto es la reciente publicación por parte de investigadores brasileños de una nueva especie, Dasosaurus tocantinensis, procedente de sedimentos del Aptiense en el nordeste de Brasil. Según explica Santos, este dinosaurio aparece en el árbol evolutivo como un pariente cercano de Garumbatitan morellensis.

Andrés Santos, Pedro Mocho, Francisco Ortega, Fernando Escaso, José Miguel Gasulla y Begoña Poza, en la presentación de 'Garumbatitan morellensis', a finales de 2023. / Javier Ortí

Ambos taxones se encuadrarían dentro de Somphospondyli, un linaje de saurópodos incluido en Titanosauriformes. De acuerdo con el análisis al que alude el experto, el nuevo trabajo sitúa a Dasosaurus tocantinensis como taxón hermano de Garumbatitan, a partir de rasgos anatómicos compartidos, especialmente en las vértebras de la cola y en el fémur.

A juicio del paleontólogo, esto implica que “un dinosaurio descrito a partir de huesos de Morella se convierte en pieza clave para interpretar un dinosaurio brasileño… y viceversa”. En este sentido, considera que el hallazgo refuerza el papel de los yacimientos castellonenses en los grandes debates científicos sobre la evolución y dispersión de los dinosaurios.

¿Cómo viaja una familia de saurópodos entre continentes?

Santos también pone el acento en la dimensión paleobiogeográfica del descubrimiento. Según resume, el estudio plantea que el linaje formado por Dasosaurus y Garumbatitan tendría un origen europeo y que la rama que terminó en Brasil se habría dispersado hacia Sudamérica a través del norte de África en algún momento entre el Valanginiense y el Aptiense.

Esa hipótesis vuelve a situar a Morella y al conjunto de Els Ports en una posición destacada dentro del registro fósil europeo del Cretácico inferior. Para Santos, se trata de “uno de los registros más potentes de Europa” para analizar qué especies habitaron la antigua Iberia y qué afinidades mantenían con otras regiones del planeta.

Un hallazgo local con repercusión global

El paleontólogo sostiene, además, que la relevancia del hallazgo trasciende el ámbito estrictamente local. En su opinión, “la noticia brasileña no es solo una curiosidad exótica”, sino una muestra de que los fósiles recuperados en Els Ports pueden contribuir a explicar procesos globales de la historia de la Tierra. No en vano, reivindica que el caso de Garumbatitan evidencia que un yacimiento de Els Ports puede "orientar debates internacionales sobre la historia profunda de los continentes".