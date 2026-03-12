Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida combustibleAsesino SuecaAgresión a dos sanitariasTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Lazos entre continentes

Un dinosaurio descubierto en Castellón ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

La conexión entre ambos fósiles sitúa a Els Ports en el mapa mundial de la paleontología y refuerza el peso científico de los yacimientos de esta comarca

Recreación del dinosaurio que encontraron en Morella, que podía alcanzar 25 metros de longitud y 11 metros de altura.

Recreación del dinosaurio que encontraron en Morella, que podía alcanzar 25 metros de longitud y 11 metros de altura. / Mediterráneo

Concha Marcos

Castellón

La comarca de Els Ports, en el interior norte de Castellón, vuelve a situarse en el foco científico internacional a raíz de la publicación de una nueva especie de dinosaurio en Brasil que presenta una estrecha relación evolutiva con Garumbatitan morellensis, descrito a partir de restos hallados en Morella.

El paleontólogo Andrés Santos subraya la relevancia paleontológica de Els Ports, una comarca cuyas formaciones geológicas del Cretácico inferior han proporcionado desde finales del siglo XX un registro destacado de huesos y huellas de dinosaurios. Municipios como Morella, Cinctorres o Portell se asientan sobre estratos que permiten reconstruir ecosistemas de hace más de 120 millones de años, cuando esta zona era una llanura costera recorrida por ríos y estuarios poco profundos.

Pariente cercano

El elemento más novedoso que destaca el experto es la reciente publicación por parte de investigadores brasileños de una nueva especie, Dasosaurus tocantinensis, procedente de sedimentos del Aptiense en el nordeste de Brasil. Según explica Santos, este dinosaurio aparece en el árbol evolutivo como un pariente cercano de Garumbatitan morellensis.

Andrés Santos, Pedro Mocho, Francisco Ortega, Fernando Escaso, José Miguel Gasulla y Begoña Poza, en la presentación de 'Garumbatitan morellensis'.

Andrés Santos, Pedro Mocho, Francisco Ortega, Fernando Escaso, José Miguel Gasulla y Begoña Poza, en la presentación de 'Garumbatitan morellensis', a finales de 2023. / Javier Ortí

Ambos taxones se encuadrarían dentro de Somphospondyli, un linaje de saurópodos incluido en Titanosauriformes. De acuerdo con el análisis al que alude el experto, el nuevo trabajo sitúa a Dasosaurus tocantinensis como taxón hermano de Garumbatitan, a partir de rasgos anatómicos compartidos, especialmente en las vértebras de la cola y en el fémur.

A juicio del paleontólogo, esto implica que “un dinosaurio descrito a partir de huesos de Morella se convierte en pieza clave para interpretar un dinosaurio brasileño… y viceversa”. En este sentido, considera que el hallazgo refuerza el papel de los yacimientos castellonenses en los grandes debates científicos sobre la evolución y dispersión de los dinosaurios.

El 'Jurassic Park' de Castellón: Una mina de nuevos dinosaurios de relevancia mundial

¿Cómo viaja una familia de saurópodos entre continentes?

Santos también pone el acento en la dimensión paleobiogeográfica del descubrimiento. Según resume, el estudio plantea que el linaje formado por Dasosaurus y Garumbatitan tendría un origen europeo y que la rama que terminó en Brasil se habría dispersado hacia Sudamérica a través del norte de África en algún momento entre el Valanginiense y el Aptiense.

Esa hipótesis vuelve a situar a Morella y al conjunto de Els Ports en una posición destacada dentro del registro fósil europeo del Cretácico inferior. Para Santos, se trata de “uno de los registros más potentes de Europa” para analizar qué especies habitaron la antigua Iberia y qué afinidades mantenían con otras regiones del planeta.

Noticias relacionadas y más

Un hallazgo local con repercusión global

El paleontólogo sostiene, además, que la relevancia del hallazgo trasciende el ámbito estrictamente local. En su opinión, “la noticia brasileña no es solo una curiosidad exótica”, sino una muestra de que los fósiles recuperados en Els Ports pueden contribuir a explicar procesos globales de la historia de la Tierra. No en vano, reivindica que el caso de Garumbatitan evidencia que un yacimiento de Els Ports puede "orientar debates internacionales sobre la historia profunda de los continentes".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
  2. Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
  3. Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
  4. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  5. Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
  6. Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
  7. Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports
  8. Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos

Un dinosaurio descubierto en Morella ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

Un dinosaurio descubierto en Morella ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

La primavera cultural de Vinaròs tendrá en Carles Sans a su principal reclamo

La primavera cultural de Vinaròs tendrá en Carles Sans a su principal reclamo

PSPV y Vox se alían por segunda vez para desmontar al PP en Burriana

PSPV y Vox se alían por segunda vez para desmontar al PP en Burriana

Albocàsser fa memòria de la gelà del 56 i prepara una nova jornada per a l’estiu

Onda incrementa a 85.000 euros la dotación para las fiestas de barrio

Onda incrementa a 85.000 euros la dotación para las fiestas de barrio

El parking municipal de Nules deja atrás el déficit e ingresa 46.000 euros en 2025

El parking municipal de Nules deja atrás el déficit e ingresa 46.000 euros en 2025

Orpesa reactiva las jaulas para frenar el avance de los jabalíes en Les Amplàries y la N-340

Orpesa reactiva las jaulas para frenar el avance de los jabalíes en Les Amplàries y la N-340

El PP de Burriana denuncia una "presunta prevaricación" de VOX y PSOE al aprobar en pleno una iniciativa con informes técnicos en contra

El PP de Burriana denuncia una "presunta prevaricación" de VOX y PSOE al aprobar en pleno una iniciativa con informes técnicos en contra
Tracking Pixel Contents