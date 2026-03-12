La falla inclusiva de Burriana retrata el Congreso de los Diputados como el 'gran circo de España'

A la espera de que las comisiones falleras salgan a la calle este fin de semana en la ciudad para montar los ninots, Burriana ha calentado motores este jueves con la plantà de la falla inclusiva que cada año impulsa la Asociación de Familiares por los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental (Afdem), un monumento que en esta edición pone el foco en la crítica política y social al representar el Congreso de los Diputados como el gran circo de España.

Bajo el lema El gran circ d’Espanya, la obra utiliza la estética circense para ofrecer una sátira de la situación política y social actual. El monumento convierte el hemiciclo en una leonera y denuncia, a través de sus escenas, problemas que afectan de lleno a la ciudadanía, como las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, el encarecimiento del coste de vida o las trabas para acceder a una vivienda.

Con esta propuesta, Afdem lanza un mensaje claro: la política no puede seguir instalada en el espectáculo mientras siguen sin resolverse algunas de las principales preocupaciones de la sociedad. La falla reivindica así un país en el que las instituciones dejen a un lado la escenificación y ofrezcan respuestas reales a las necesidades de la población.

Foto de familia de la 'plantà' de la falla inclusiva de Afdem. / Mediterráneo

Al acto de la plantà han asistido el alcalde, Jorge Monferrer; la concejala de Fallas, Paloma Boix; y la edila de Servicios Sociales, Isabel Monfort, junto a otros miembros de la corporación municipal.

El monumento es fruto del trabajo realizado por las personas usuarias de Afdem dentro del programa de rehabilitación psicosocial Las fallas como instrumento cultural de integración de personas con EM, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Burriana a través de un convenio de colaboración.

Participación de artistas falleros

En la elaboración de la falla también han participado reconocidos artistas falleros de la ciudad, así como alumnado del ciclo superior de Artista Fallero y Escenografía del IES Jaume I, todo ello bajo la supervisión de Xavi Ribes.

Desde la asociación han querido agradecer la implicación de los profesionales que han impartido los talleres de manualidades y arteterapia, así como el respaldo de la Federación de Fallas, la Junta Local Fallera y las comisiones de Quarts de Calatrava y Barri València.

La cremà del monumento tendrá lugar el próximo 19 de marzo a las 19.00 horas, y será la primera falla en arder este año en la capital de la Plana Baixa.