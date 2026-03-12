¿Lluvia o tregua? El tiempo que hará en Fallas en los pueblos falleros de Castellón

Los municipios falleros de la provincia de Castellón encaran los días grandes de las Fallas con una previsión meteorológica, en principio, favorable para la celebración de los actos en la calle. La última actualización de este jueves en portales como Aemet y ElTiempo.es mantiene un escenario de ambiente bastante estable, temperaturas suaves durante la mayor parte de la semana fallera y ausencia, por ahora, de un episodio de lluvias generalizadas de cara al 19 de marzo, día de la cremà.

El principal foco de inestabilidad sigue situándose al comienzo del fin de semana. En los cuatro municipios aparece este sábado como el día con más opciones de lluvia o, al menos, con más nubosidad e incertidumbre, mientras que a partir del domingo la previsión vuelve a inclinarse por un tiempo más tranquilo. De cara al tramo final de las fiestas, el pronóstico apunta a un ambiente algo más fresco que el previsto hace unas horas, pero todavía razonablemente bueno para el desarrollo de las celebraciones.

Burriana

En Burriana, capital fallera de la provincia, la previsión se mantiene bastante estable. Se dibuja una secuencia de jornadas con máximas de 18 grados el jueves y el viernes, 16 el sábado, 17 el domingo, de nuevo 18 el lunes, y un descenso posterior hasta 15 grados el jueves 19, día de la cremà.

Por ahora, no marca lluvia para el 19, de modo que, a esta hora, el cierre de las fiestas aparece con temperaturas algo más frescas pero sin un riesgo destacado de precipitaciones. En cuanto a lluvias, el sábado, jornada en la que las comisiones saldrán en masa a la calle a plantar sus monumentos, es el día que más preocupa, con un 45% de probabilidades de agua.

Previsión del tiempo para Burriana, según AEMET.

Benicarló

En Benicarló, el patrón es muy parecido, aunque con un elemento a vigilar: el viento. La previsión de ElTiempo.es sitúa las máximas en torno a 15 o 16 grados durante casi toda la semana fallera y las rebaja a 14 grados el 19 de marzo. El sábado 14 sigue siendo la jornada más delicada, con 0,5 milímetros de lluvia previstos y rachas de viento que el portal eleva hasta 40 km/h, mientras que el domingo 15 también aparece ventoso, con hasta 41 km/h. En cambio, para la cremà no se aprecian precipitaciones en este momento.

Por su parte, Aemet también refleja para Benicarló una tendencia muy contenida en cuanto a lluvia en los días previos centrales, aunque la franja matutina del sábado es cuando hay más porcentaje de que llueva, con un 65% de posibilidades.

Previsión del tiempo para Benicarló.

La Vall d'Uixó

La previsión para la Vall d’Uixó es la que ofrece algo más de dudas en comparación con los otros municipios falleros. ElTiempo.es mantiene el sábado 14 como día con más inestabilidad, con 1,4 milímetros de lluvia previstos, y además introduce una señal débil de precipitación tanto el miércoles 18 como el propio jueves 19, cuando marca 1,5 milímetros y una máxima de 15 grados. Aun así, no se trata por ahora de un episodio importante, sino de una posibilidad de lluvia débil que convendrá seguir muy de cerca.

Previsión del tiempo en la Vall d'Uixó.

Almenara

En Almenara, en cambio, la previsión continúa siendo de las más tranquilas. ElTiempo.es recoge máximas de 17 grados este viernes, 15 el sábado y el domingo, 17 el lunes y el martes, 15 el miércoles 18 y de nuevo 17 grados el jueves 19, sin lluvia prevista para el día de la cremà. El único pequeño paréntesis aparece otra vez el sábado 14, con apenas 0,4 milímetros (un 55% de probabilidad de lluvia según la Aemet).

Además, la Agencia Estata de Meteorología muestra para Almenara una tendencia seca entre el 18 y el 21 de marzo, con temperaturas de 10/24 grados el día 18 y 10/21 el día 19, sin probabilidad de precipitación en esos tramos por ahora.

Previsión del tiempo para Almenara.

Con este panorama, los municipios falleros de Castellón se encaminan hacia sus días grandes con un parte meteorológico que, por ahora, invita al optimismo. La previsión actualizada mantiene el riesgo de lluvia muy localizado al inicio del fin de semana y deja una cremà del 19 de marzo, en principio, sin agua en Burriana, Benicarló y Almenara, y con algo más de incertidumbre en la Vall d’Uixó.

El denominador común será un ambiente suave de día, más fresco por la noche y algo menos templado conforme avance la semana.