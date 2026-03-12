La nieve regresa a Penyagolosa y una de las fuentes más emblemáticas del parque natural baja a rebosar

El macizo de Penyagolosa ha vuelto a ofrecer estos días una imagen plenamente invernal, con nieve en las cotas más elevadas y una notable presencia de agua en zonas situadas por debajo de los 1.400 metros de altitud, como la Font de la Pegunta.

Así lo ha dado a conocer el perfil Muntanya Valenciana (@MuntanyaV), que ha compartido dos tuits que muestran el contraste entre la nieve acumulada en la parte alta de la montaña y el abundante caudal registrado en esta emblemática fuente situada en el paraje natural.

Por un lado, las imágenes sacan a relucir el aspecto “impresionante” que lucía el Penyagolosa este lunes y se apuntaba a acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros a partir de los 1.400 metros sobre el nivel del mar.

Por otro, este miércoles ha posteado otra publicación en la que incide en que, por debajo de esa cota, el protagonismo lo acaparaba el agua, con una imagen de la Font de la Pegunta a rebosar tras los últimos episodios meteorológicos.

Enclave muy valioso

La escena vuelve a poner el foco sobre uno de los enclaves más conocidos y valiosos del parque natural. La Font de la Pegunta se encuentra en el entorno del Barranc de la Pegunta, un paraje incluido en una de las rutas más emblemáticas del parque natural de Penyagolosa y considerado por la propia Generalitat como uno de los espacios de mayor biodiversidad del parque y de la Comunitat Valenciana.

Este barranco forma parte, además, del itinerario de acceso hacia la cima del Penyagolosa, dentro de la red de senderos señalizados del espacio protegido. La ruta roja del Barranc de la Pegunta es uno de los recorridos más conocidos del parque, mientras que la subida al pico enlaza con ese mismo itinerario, lo que convierte a esta zona en un punto habitual de paso para excursionistas y visitantes.

El parque natural de Penyagolosa, gestionado por la Generalitat, se extiende entre los términos municipales de Vistabella, Xodos y Villahermosa, y está considerado un referente geográfico, paisajístico y cultural del interior de la provincia de Castellón.

Las imágenes compartidas estos días dejan, en definitiva, una estampa muy representativa del comportamiento de la montaña tras las últimas precipitaciones: nieve en las zonas altas y una recuperación visible de fuentes y barrancos en cotas medias, como ha sucedido en la Font de la Pegunta, uno de los rincones más singulares del entorno de Penyagolosa.