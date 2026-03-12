Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en CastellónDinosaurios en MorellaBalance VillarrealPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

Trabajos a contrarreloj

Los talleres falleros de Burriana apuran los últimos días antes de la ‘plantà’

Jornadas largas, nervios y los últimos retoques marcan estos días previos a que los monumentos inunden las calles el próximo domingo

Antonino afronta su primera plantà con ilusión y también con la lógica tensión de quien se enfrenta por primera vez a un reto de estas dimensiones.

Antonino afronta su primera plantà con ilusión y también con la lógica tensión de quien se enfrenta por primera vez a un reto de estas dimensiones. / Isabel Calpe

Isabel Calpe

Burriana

A pocos días de la plantà, los talleres de los artistas falleros de Burriana trabajan a pleno rendimiento para tener listos los monumentos que el domingo ocuparán las calles. Jornadas largas, nervios y los últimos retoques marcan estos días previos a la fiesta, especialmente para quienes afrontan por primera vez el reto de plantar una falla.

Es el caso de Sergio Antonino, que este año debutará como artista fallero en la comisión de Sant Blai. Su llegada al oficio no ha sido convencional. Cumplirá 58 años y, hace dos, decidió dar un giro a su trayectoria profesional. “Estaba cansado de mi trabajo y decidí apostar por mi vertiente creativa y apuntarme al ciclo formativo de artista fallero”, explica.

Para formarse pidió una excedencia laboral y realizó sus prácticas en el taller del artista fallero Vicent Martínez, al tiempo que realizaba trabajos de escenografía para diferentes entidades o incluso el modelado de ‘cabuts’. 

Programación oficial de las Fallas 2026 de Burriana: Todos los actos

Ilusión y tensión

Ahora afronta su primera plantà con ilusión y también con la lógica tensión de quien se enfrenta por primera vez a un reto de estas dimensiones. “Lo único que me preocupa es el tiempo ya que parece que puede hacer viento”. reconoce. Aun así, el artista se muestra confiado porque “está todo pensado para evitar imprevistos, no tengo miedo, me veo capacitado”, afirma.

Durante el proceso ha contado con la colaboración de su familia y el asesoramiento de artistas con experiencia.

Durante el proceso ha contado con la colaboración de su familia y el asesoramiento de artistas con experiencia. / Isabel Calpe

Antonino se ha encargado tanto de la falla grande como de la infantil de la comisión. En el monumento principal ha querido transmitir un mensaje simbólico vinculado al propio renacer de la comisión de Sant Blai, representado a través de la figura del ave fénix que emerge de una caldera, en referencia a la identidad del barrio. La falla infantil, por su parte, tiene un carácter más reivindicativo. Bajo el lema del derecho a jugar, el artista plantea que el mundo sería mejor si se respetara más la infancia y su espacio en la sociedad.

En ambos monumentos ha querido introducir también elementos de diversidad e inclusión, tanto en los personajes representados como en los mensajes que transmiten. “No hago una falla por hacer una falla. Si transmite algo, para mí ya es un logro”, señala.

Noticias relacionadas y más

Antonino afronta este nuevo camino profesional con la ayuda de compañeros y profesionales del sector. Durante el proceso ha contado también con la colaboración de su familia y el asesoramiento de artistas con experiencia. El artista destaca además el fuerte compañerismo que existe dentro del sector fallero. A pesar de la crisis que arrastran muchos talleres en los últimos años, asegura que los profesionales sienten un profundo amor por el oficio y no dudan en ayudarse entre ellos de manera altruista para que la tradición continúe. Un apoyo que, en su caso, ha sido fundamental para afrontar su primera vez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
  2. Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
  3. Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
  4. Transforman una antigua tienda de muebles de Castellón en 20 viviendas: hasta el famoso empresario José Elías se interesa
  5. Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
  6. Reacciones de los alcaldes de Castellón tras pedir la Guardia Civil paralizar el clúster eólico del Maestrazgo
  7. Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports
  8. Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos

Los talleres falleros de Burriana apuran los últimos días antes de la ‘plantà’

Borriol invertirá un millón de euros para completar infraestructuras básicas en La Coma

La nieve regresa a Penyagolosa y una de las fuentes más emblemáticas del parque natural baja a rebosar

La nieve regresa a Penyagolosa y una de las fuentes más emblemáticas del parque natural baja a rebosar

Un dinosaurio descubierto en Morella ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

Un dinosaurio descubierto en Morella ayuda a descifrar una nueva especie hallada en Brasil

La primavera cultural de Vinaròs tendrá en Carles Sans a su principal reclamo

La primavera cultural de Vinaròs tendrá en Carles Sans a su principal reclamo

PSPV y Vox se alían por segunda vez para desmontar al PP en Burriana

PSPV y Vox se alían por segunda vez para desmontar al PP en Burriana

Albocàsser fa memòria de la gelà del 56 i prepara una nova jornada per a l’estiu

Onda incrementa a 85.000 euros la dotación para las fiestas de barrio

Onda incrementa a 85.000 euros la dotación para las fiestas de barrio
Tracking Pixel Contents