Tradición, espiritualidad y cultura se funden en la Semana Santa de Vinaròs
Las solemnes procesiones y la tercera edición del Ciclo de Música Sacra serán protagonistas
El presidente de la Federación de Cofradías de la Semana Santa de Vinaròs, Sebastián Torres, ha presentado en la iglesia arciprestal de la Asunción la programación oficial en torno a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. En el acto también han participado el consiliario de la federación, Mosén Emilio Vinaixa, y la alcaldesa de Vinaròs, Mª Dolores Miralles, quienes han destacado el esfuerzo conjunto de cofradías, instituciones y entidades locales para preparar una celebración que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes.
Durante su intervención, Torres ha explicado que el programa de actos para este 2026 combinará tradición, espiritualidad y propuestas culturales con el objetivo de reforzar el carácter participativo de la celebración. Las actividades han sido organizadas con la colaboración del Ayuntamiento de Vinaròs, la Diputación de Castellón y diversas asociaciones locales, consolidando así el trabajo conjunto entre instituciones y tejido social.
Entre las principales propuestas de esta edición destaca la celebración del III Ciclo de Música Sacra, una iniciativa que se ha ido consolidando en los últimos años y que ofrecerá varios conciertos en espacios emblemáticos de la ciudad. Este ciclo pretende acercar la música religiosa al público y enriquecer la programación cultural que acompaña a los actos litúrgicos de la Semana Santa.
Francisco Agramunt, pregonero
Otro de los momentos más esperados será el pregón de Semana Santa, que este año correrá a cargo de Francisco Agramunt Redó. El pregón servirá como acto de apertura simbólica de la programación y dará paso a un amplio calendario de actividades que incluirá conferencias, representaciones teatrales y propuestas educativas dirigidas especialmente a los escolares del municipio, con el objetivo de acercar las tradiciones de la Semana Santa a las nuevas generaciones.
Las procesiones volverán a ser, un año más, el eje central de la celebración. Las calles de Vinaròs acogerán las tradicionales procesiones del Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, en las que participarán las quince cofradías de la ciudad. A estos actos se sumarán otras citas muy arraigadas entre la ciudadanía, como el Vía Crucis del Puerto, uno de los momentos más emotivos de la programación, y la procesión infantil, que cada año cuenta con una gran participación de niños y familias.
Además del componente religioso y cultural, la Semana Santa de 2026 también tendrá un marcado carácter solidario. Las cofradías colaborarán con la Cáritas Interparroquial de Vinaròs a través del Reto Cáritas, una campaña solidaria destinada a la recogida de pañales y toallitas para bebés. Esta iniciativa pretende apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y reforzar el compromiso social que tradicionalmente ha acompañado a las cofradías de la ciudad.
