La Vall d'Uixó se viste de fallas con la 'plantà' de sus monumentos en el año con más falleros: ya son 1.700

Oficialmente, la Vall d'Uixó está en fallas desde finales de febrero, cuando la Junta Local Fallera celebró la popular Crida, pero hasta que no comienzan a cortarse las calles, se instalan las carpas y empiezan a verse los monumentos, la fiesta no es palpable para toda la ciudad, y ese momento ha llegado este jueves, cuando el municipio ha empezado a ponerse su indumentaria tradicional con la plantà.

El 2026 no es un año cualquiera. Ya se ha dicho y es muy probable que se repita a lo largo de los próximos días. La Vall inicia su ejercicio festivo con más falleros desde que inició su andadura hace casi medio siglo. Son 1.700 los socios de las nueve comisiones del municipio: Pensat i Fet, L'Ambient (que este año celebra su 40º aniversario), Corts Valencianes, La que Faltava, Sud-oest, Ja Estem Tots, Les Llimeres, Ja Estem Tots, Guitarrista Tàrrega y 9 d'Octubre.

El presidente de la Junta Local Fallera, Lluis Ambou, incide en que esa cifra «es el resultado de muchos años de trabajo de mucha gente», aunque el incentivo principal, a su modo de ver, «es el buen ambiente que hay en las fallas y que hace que la gente quiera acercarse a participar».

Ambou entró como miembro de la JLF en el 2018, estuvo en el equipo que presidió hasta el año pasado Sheila Segarra y ahora lidera una junta que «no podría hacer nada si no fuera por las comisiones, que son las que tienen la clave del éxito de la fiesta en la Vall, porque son ellas las que la hacen grande, las que están consiguiendo los abonados, porque todas han aumentado el censo».

Las nueve comisiones de la Vall d'Uixó sacan sus monumentos a la calle con la 'plantà' / MÒNICA MIRA

En el día de la plantà, en el que van a verse monumentos confeccionados por artistas falleros al modo tradicional, pero también otros confeccionados por las propias comisiones, como es el caso del que ha creado el propio Lluis Ambou en Ja Estem Tots, que se formó como artista fallero; o el de la falla infantil de Corts Valencianes, el presidente de la JLF reivindica el trabajo que se ha hecho los últimos años para «abrir la fiesta a toda la ciudad y para situar a las falleras mayores en el lugar que les corresponde».

Sobre ese aperturismo de la celebración que abre la programación festiva vallera, el concejal de Fiestas, Ximo Zorrilla, remarca que «desde hace unos años, hemos conseguido que las fallas de la Vall sean cada vez más abiertas, participativas y pensadas para todo el mundo», un mérito que atribuye a la JLF y las comisiones, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, pero que son las que impulsan la celebración.

Este viernes, a las 19.00 horas, en el Teatro Municipal Carmen Tur, después de que por la mañana el jurado enviado por la Junta Centra Fallera valore los monumentos, se entregarán los premios.