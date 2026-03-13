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El pabellón acoge el emocionante acto de entrega de banderines

Benicarló y Nou Barri se llevan el oro por plantar las mejores fallas en Benicarló

Mercat Vell y El Caduf completan el podio en la categoría grande, mientras que El Caduf y l'Embut quedan segundas y terceras en la modalidad infantil

Las fallas Benicarló (izquierda, categoría adulta) y Nou Barri (derecha, categoría infantil) han ganado los premios de mejores monumentos en Benicarló.

Las fallas Benicarló (izquierda, categoría adulta) y Nou Barri (derecha, categoría infantil) han ganado los premios de mejores monumentos en Benicarló. / Alba Boix

Alba Boix

Benicarló

Benicarló vivió este viernes uno de los actos más emocionantes de las Fallas, la entrega de premios. El pabellón polideportivo fue escenario, como cada año, de los momentos de tensión y emoción más esperados de cada edición.

Vídeo: La falla Benicarló gana el oro a mejor monumento 2026 en Benicarló

Vídeo: La falla Benicarló gana el oro a mejor monumento 2026 en Benicarló

Alba Boix

Las grandes triunfadoras de la noche fueron las fallas Benicarló y Nou Barri, que recibieron el galardón a mejor monumento y mejor monumento infantil, respectivamente. Los falleros y falleras de las 14 demarcaciones vivieron con nerviosismo e ilusión la ceremonia, que arrancó los aplausos de las comisiones que iban siendo nombradas para recoger sus premios.

Vídeo: Nou Barri gana el premio de mejor falla infantil en Benicarló

Vídeo: Nou Barri gana el premio de mejor falla infantil en Benicarló

Alba Boix

En la categoría adulta, la falla Mercat Vell quedó en segunda posición, mientras que El Caduf y La Barraca obtuvieron el tercer y cuarto galardón. Los banderines del quinto, sexto y séptimo premio fueron para l’Embut, La Paperina y la falla 9 d’Octubre.

Por lo que respecta a los monumentos infantiles, el segundo puesto fue para El Caduf y el tercero para l’Embut, seguida por Mercat Vell, Campanar y Els Conquistaors.

Máxima expectación en el pabellón por el acto de entrega de banderines de los premios falleros de Benicarló.

Máxima expectación en el pabellón por el acto de entrega de banderines de los premios falleros de Benicarló. / Alba Boix

Otros premios

El evento sirvió también para conceder otro tipo de reconocimientos falleros. Uno de ellos fue la entrega del premio a "Enginy i gràcia”, que se lo llevó el monumento de l’Embut y el monumento infantil de la 9 d’Octubre.

Como reconocimiento al tiempo y dedicación de los miembros de la falla respecto a la decoración y ambientación, el galardón al “Mejor casal y entorno” fue para la falla l’Embut. Por otra parte, la “Mejor crítica local” se la llevó la demarcación de Els Cremats, por su papel crítico y social con los asuntos municipales actuales, siendo el segundo puesto para El Campanar y el tercero para la 9 d’Octubre.

El premio Antonio Maura el Semolero a “Mejor escena satírica” de esta edición también se lo llevó la falla Els Cremats. Los monumentos triunfadores del "Premio por la Igualdad" fueron El Grill y la 9 d’Octubre.

La comisión de Els Cremats también recogió premios como el de “Visión infantil” y el mejor “llibret”.

Fin de semana fallero

Este sábado continúa la programación de las fiestas josefinas en el municipio con la primera mascletà a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución a cargo de Pirotecnia Tomás.

Noticias relacionadas y más

El domingo llegará uno de los días más emotivos del calendario fallero con la ofrenda floral a la Mare de Déu de la Mar. El desfile comenzará a las 17.00 horas con el recorrido de las distintas comisiones por los viales principales de Benicarló, hasta llegar a la plaza San Bartolomé, donde estará ubicada la estructura de la Virgen.

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