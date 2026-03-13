Benicarló y Nou Barri se llevan el oro por plantar las mejores fallas en Benicarló

Benicarló vivió este viernes uno de los actos más emocionantes de las Fallas, la entrega de premios. El pabellón polideportivo fue escenario, como cada año, de los momentos de tensión y emoción más esperados de cada edición.

Alba Boix

Las grandes triunfadoras de la noche fueron las fallas Benicarló y Nou Barri, que recibieron el galardón a mejor monumento y mejor monumento infantil, respectivamente. Los falleros y falleras de las 14 demarcaciones vivieron con nerviosismo e ilusión la ceremonia, que arrancó los aplausos de las comisiones que iban siendo nombradas para recoger sus premios.

Alba Boix

En la categoría adulta, la falla Mercat Vell quedó en segunda posición, mientras que El Caduf y La Barraca obtuvieron el tercer y cuarto galardón. Los banderines del quinto, sexto y séptimo premio fueron para l’Embut, La Paperina y la falla 9 d’Octubre.

Por lo que respecta a los monumentos infantiles, el segundo puesto fue para El Caduf y el tercero para l’Embut, seguida por Mercat Vell, Campanar y Els Conquistaors.

Máxima expectación en el pabellón por el acto de entrega de banderines de los premios falleros de Benicarló. / Alba Boix

Otros premios

El evento sirvió también para conceder otro tipo de reconocimientos falleros. Uno de ellos fue la entrega del premio a "Enginy i gràcia”, que se lo llevó el monumento de l’Embut y el monumento infantil de la 9 d’Octubre.

Como reconocimiento al tiempo y dedicación de los miembros de la falla respecto a la decoración y ambientación, el galardón al “Mejor casal y entorno” fue para la falla l’Embut. Por otra parte, la “Mejor crítica local” se la llevó la demarcación de Els Cremats, por su papel crítico y social con los asuntos municipales actuales, siendo el segundo puesto para El Campanar y el tercero para la 9 d’Octubre.

El premio Antonio Maura el Semolero a “Mejor escena satírica” de esta edición también se lo llevó la falla Els Cremats. Los monumentos triunfadores del "Premio por la Igualdad" fueron El Grill y la 9 d’Octubre.

La comisión de Els Cremats también recogió premios como el de “Visión infantil” y el mejor “llibret”.

Fin de semana fallero

Este sábado continúa la programación de las fiestas josefinas en el municipio con la primera mascletà a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución a cargo de Pirotecnia Tomás.

El domingo llegará uno de los días más emotivos del calendario fallero con la ofrenda floral a la Mare de Déu de la Mar. El desfile comenzará a las 17.00 horas con el recorrido de las distintas comisiones por los viales principales de Benicarló, hasta llegar a la plaza San Bartolomé, donde estará ubicada la estructura de la Virgen.