Benicàssim celebrará la Corre Papá con carreras familiares y un gran posevento en Villa Elisa

Benicàssim volverá a llenarse de familias, deporte y buen ambiente con una nueva edición de la Corre Papá, una carrera popular organizada por la Asociación de Comercio y Servicios Profesionales (Acoserbe) junto al Ayuntamiento que tendrá lugar el domingo 22 de marzo, por la mañana, en el paseo marítimo Pilar Coloma.

La iniciativa, que se organiza cada año en torno al Día del Padre, propone una jornada lúdica pensada para disfrutar del deporte en familia y reforzar al mismo tiempo la actividad del comercio local. La prueba tendrá un recorrido aproximado de 800 metros por el paseo marítimo, con salida en la zona de Villa Amparo y meta frente a Villa Elisa, en la playa del Voramar.

Las inscripciones, totalmente gratuitas, ya están abiertas y pueden realizarse online a través del siguiente formulario ( https://forms.gle/xdYAE39obMsbzndH7). También es posible inscribirse de forma presencial en algunos establecimientos colaboradores.

Durante la presentación del evento, la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “nuestro comercio de proximidad forma parte de la identidad de Benicàssim, y este tipo de actividades ayudan a reforzar ese vínculo con los vecinos. Además de disfrutar de una mañana en familia, es una oportunidad para seguir poniendo en valor el tejido comercial del municipio”.

Por su parte, el concejal Carlos Martínez ha señalado que “la Corre Papá es una iniciativa que refleja muy bien lo que buscamos desde la Concejalía de Comercio: generar actividades que llenen Benicàssim de vida, que inviten a salir a la calle y que, al mismo tiempo, apoyen al comercio local. Cuando comercio, asociaciones y Ayuntamiento trabajamos juntos, conseguimos propuestas que conectan muy bien con las familias del municipio”.

Cuatro modalidades

La jornada deportiva incluirá cuatro carreras organizadas por categorías de edad para que todos los niños puedan participar acompañados por sus padres o familiares. Las modalidades previstas son carros, niños y niñas de 1 a 3 años, de 4 a 7 y de 7 a 12 años.

La presidenta de Acoserbe, Mercedes Soria, destaca el carácter familiar de la cita. “La Corre Papá es una actividad muy especial porque une deporte, familias y comercio local en un ambiente muy bonito. Es una mañana pensada para disfrutar juntos y compartir tiempo de calidad con los hijos”, explica.

Soria subraya además que la iniciativa también quiere reconocer el apoyo de los vecinos al comercio de proximidad. “También es una manera de agradecer a las familias la confianza que muestran durante todo el año en el comercio y los servicios del municipio. Gracias a ese apoyo podemos seguir impulsando actividades que generan vida en la localidad”, señala.

Post carrera

Como novedad, tras las carreras los participantes se trasladarán al interior de Villa Elisa, donde se celebrará el post evento con la entrega de premios a los ganadores de cada categoría. El espacio se convertirá en un punto de encuentro para las familias participantes, con rifa de numerosos regalos aportados por empresas locales, música, almuerzo saludable y diferentes actividades para niños, entre ellas manualidades con monitoras en inglés, baile en inglés y la sesión deportiva Active Kids.

La participación en la jornada será totalmente gratuita, en una actividad organizada por Acoserbe junto a la Concejalía de Comercio que combina deporte, convivencia y dinamización, consolidándose como una de las citas familiares más esperadas en el calendario previo al Día del Padre.