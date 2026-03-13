Burriana da el salto al alumbrado inteligente con la digitalización de más de 6.300 farolas

La UTE compuesta por Ferrovial Energía y Endesa ha contado con Telefónica Tech como socio tecnológico para llevar a cabo su proyecto de digitalización del alumbrado público de Burriana.

Telefónica Tech ha implementado su solución de alumbrado inteligente para permitir a Ferrovial Energía y Endesa telegestionar de forma individual las luminarias led del municipio. La compañía tecnológica ha desplegado más de 6.300 nodos diseñados y fabricados por Tellink y los ha dotado de conectividad NB-IoT, que permite despliegues masivos y cobertura en zonas de difícil acceso, para que la información recopilada en cada luminaria pueda transmitirse a una plataforma para su monitorización y control remoto.

La solución de alumbrado inteligente de Telefónica Tech posibilitará al consorcio controlar en remoto y de manera eficiente el funcionamiento, operación y mantenimiento de las luminarias. Ofrece la capacidad de regular la intensidad lumínica de cada luminaria en función de las necesidades de la ciudad, evitando tener las farolas encendidas o al máximo de intensidad en zonas no transitadas o, por el contrario, aumentar la iluminación durante eventos con gran afluencia de personas.

Monitorización del consumo

Asimismo, la digitalización del alumbrado público también facilita la monitorización del consumo y optimiza el mantenimiento de la infraestructura al tener la capacidad de detectar fallos o averías de manera remota y antes de que se produzcan y afecten al servicio prestado al ciudadano.

El proyecto tiene, además, un claro componente medioambiental y genera numerosos beneficios en la calidad de vida de los ciudadanos. La adaptabilidad de la iluminación en cada momento contribuye al aumento de la seguridad y a la sostenibilidad del municipio, consiguiendo reducir la contaminación lumínica, el consumo energético y en consecuencia la huella de carbono.

Reacciones

Desde la UTE Ferrovial Energía-Endesa afirman que “dotar de inteligencia a las luminarias no sólo contribuye a mejorar la eficiencia energética, sino que optimiza las tareas de mantenimiento y la gestión de las instalaciones, monitorizando el consumo y actuando frente a las posibles desviaciones que se puedan producir. La UTE es la encargada de realizar la inversión millonaria para la digitalización del alumbrado público del término municipal de Burriana”.

Dario Cesena, director de IoT en Telefónica Tech, asegura: “Nuestra solución de alumbrado público inteligente consiste en conectar los distintos puntos lumínicos con tecnología NB-IoT para facilitar una telegestión eficiente y sostenible. Con esta solución, las utilities pueden disminuir el consumo energético de las ciudades y con ello el gasto en electricidad de los ayuntamientos, consiguiendo, entre otros, ahorros en mantenimiento al poder predecir posibles fallos o averías”.

Dionisio Martínez, CEO de Tellink, argumenta: “Es motivo de orgullo para Tellink que la UTE formada por Ferrovial Energía y Endesa vuelva a contar con Telefónica Tech y con nosotros para un nuevo despliegue masivo de controladores inteligentes de luminarias Tellink TSmart-ZD4i, junto con la plataforma software de telegestión. Los sistemas de telegestión de Tellink contribuyen a alcanzar dos objetivos simultáneamente: aumentar la calidad del alumbrado público para los ciudadanos y visitantes, y permitir que el municipio reduzca sus costes energéticos y cumpla con sus objetivos de sostenibilidad”.