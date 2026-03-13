Bandera española y Senyera se unen en el tapiz de las Fallas de Burriana

La fachada de la basílica de El Salvador de Burriana ya luce el tradicional tapiz de las Fallas, pieza fundamental que preside la Plaza Mayor durante la semana grande de las fiestas josefinas. Bajo la dirección y el diseño del reconocido artista Juan Dualde, los miembros de la Federación de Fallas de Burriana han trabajado en la elaboración de esta obra utilizando la artesanal y minuciosa técnica del “paperet”.

En esta edición de 2026, la obra lleva por título “El Clot” y rinde homenaje al paraje natural más emblemático del municipio. La composición muestra a la Mare de Déu emergiendo de las aguas del Clot, en un enclave sostenido simbólicamente por dos pilares que representan la pintura y la poesía. En la parte superior, unos ángeles custodian el conjunto portando el escudo de Burriana, mientras que en la zona inferior se refleja la ilusión de los falleros que esperan con ganas la llegada de los días principales de la fiesta.

Así luce el tapiz. / Mediterráneo

La pieza artística destaca también por su simbolismo institucional y de identidad, incorporando la bandera de España y la Senyera. Ambos elementos coronan la obra para representar el sentimiento y el orgullo valenciano y español que conviven en las tradiciones de Burriana.

La concejal de Fallas, Paloma Boix, ha destacado “la maestría de Juan Dualde para unir en un mismo tapiz la devoción, el patrimonio natural y el arte local.” Boix ha señalado que esta obra “no solo decora el centro de la ciudad, sino que simboliza la hermandad de todo el colectivo fallero y su devoción por la patrona de la ciudad”.