Burriana refuerza el servicio de limpieza para las Fallas con un operativo de 33 profesionales

Burriana ya prepara el dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos con motivo de las Fallas. El servicio se ha coordinado de forma conjunta entre el Ayuntamiento y la empresa Fobesa, y contará con un operativo de 33 profesionales, reforzado para afrontar el incremento de actividad que se registra durante estas fechas y garantizar que la ciudad se mantenga limpia a lo largo de toda la semana festiva.

Las Fallas suponen uno de los periodos de mayor exigencia para el servicio municipal. Durante estos días no solo aumenta la generación de residuos, sino que la configuración de la ciudad cambia completamente debido al montaje de monumentos, carpas, escenarios y zonas de ocio.

Reorganizar rutas

A partir de este sábado, numerosos viales quedan cerrados al tráfico para permitir la instalación de infraestructuras falleras. Esta situación obliga a reorganizar rutas de recogida y reubicar contenedores, especialmente en las zonas con mayor concentración de actividad festiva.

Para adaptarse a esta situación, el servicio ha diseñado un dispositivo específico que incluye 12 operarios adicionales de limpieza viaria y 8 conductores, así como el refuerzo de medios materiales y la instalación de más de 50 contenedores adicionales en diferentes puntos de la ciudad.

Los turnos se organizarán principalmente en horario de mañana, de 6.00 a 13.00 horas, cuando saldrá la totalidad de la plantilla asignada al dispositivo. Además, se realizarán repasos diarios en los alrededores de casales falleros, mesones y zonas de celebración, así como limpiezas específicas tras actos multitudinarios como las mascletaes.

La planificación del operativo se ha desarrollado durante las últimas semanas en coordinación con el Ayuntamiento, anticipando cortes de calles, reorganización de contenedores y posibles incidencias derivadas del desarrollo de las fiestas.

Esfuerzo adicional

El alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado la importancia de este dispositivo para garantizar el buen desarrollo de las fiestas. “Las Fallas son uno de los momentos más importantes del año para nuestra ciudad y requieren un esfuerzo adicional por parte de muchos servicios municipales. Este operativo demuestra el compromiso del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria, Fobesa, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con una ciudad limpia y en buenas condiciones”, ha señalado.

Monferrer también ha querido poner en valor el trabajo de los profesionales que hacen posible el servicio. “Detrás de cada acto fallero hay un equipo que trabaja muchas horas para mantener Burriana en las mejores condiciones. Es un esfuerzo que muchas veces pasa desapercibido, pero que resulta fundamental para el bienestar de nuestros vecinos y para la imagen de la ciudad durante estas fiestas”.

Uno de los momentos más exigentes del dispositivo llegará con la Nit de la Cremà, en la madrugada del 19 al 20 de marzo. Para esa noche se activará un turno específico destinado a retirar los restos de los monumentos falleros y limpiar las zonas afectadas antes de que comience la jornada siguiente.

El objetivo del dispositivo es garantizar que, incluso en los días de mayor afluencia y actividad festiva, Burriana pueda mantener un nivel adecuado de limpieza y recogida de residuos durante toda la semana fallera.