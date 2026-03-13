Rumbo a la 'cremà'
La dos comisiones de Almenara plantan sus monumentos falleros
El Compromís y Plaça els Pescadors ya han sacado a la calle sus creaciones artísticas
Almenara ya vive con intensidad la festividad de las Fallas, dado que las comisiones falleras de El Compromís, sita en la localidad; y Plaça els Pescadors, ubicada en la playa Casablanca, ya han plantado sus monumentos.
A partir de este fin de semana, los falleros inician una intensa programación de actos, que se alargará hasta la noche del próximo jueves 19 de marzo, con la cremà de las fallas.
Sin duda alguna, las fallas de Almenara se convierten en atractivo turístico, ya que son muchas personas, las que habitualmente se acercan a vivir de cerca el ambiente fallero, que se transmite no solo en sus respectivos casales, sino en la calle también se percibe que la localidad y su playa están de fallas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Un párking para dejar el coche fuera y preservar un núcleo histórico de Castellón situado en lo alto de una colina
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Un pueblo bonito de Castellón abrirá un centro de día para mayores con 50 plazas para combatir la despoblación
- Las intensas lluvias provocan cortes de caminos y desprendimientos en Els Ports
- Moncofa construye un puente peatonal para dar respuesta a una demanda histórica de vecinos
- El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó pone en marcha dos nuevos programas de empleo con 50 alumnos