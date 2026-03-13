La dos comisiones de Almenara plantan sus monumentos falleros

Almenara ya vive con intensidad la festividad de las Fallas, dado que las comisiones falleras de El Compromís, sita en la localidad; y Plaça els Pescadors, ubicada en la playa Casablanca, ya han plantado sus monumentos.

A partir de este fin de semana, los falleros inician una intensa programación de actos, que se alargará hasta la noche del próximo jueves 19 de marzo, con la cremà de las fallas.

Sin duda alguna, las fallas de Almenara se convierten en atractivo turístico, ya que son muchas personas, las que habitualmente se acercan a vivir de cerca el ambiente fallero, que se transmite no solo en sus respectivos casales, sino en la calle también se percibe que la localidad y su playa están de fallas.