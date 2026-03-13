Ja Estem Tots arrasa en la Vall y se lleva casi todos los premios falleros de este año

La falla diseñada y elaborada por Ja Estem Tots se ha impuesto de manera incontestable en el concurso que valora los mejores monumentos de este ejercicio festivo en la Vall d'Uixó. Suyos han sido el primer premio de la falla principal, el de Enginy i Gràcia y el de los dos ninots indultats, en un acto en el que solo Pensat i Fet i Les Llimeres han evitado un pleno, al recibir el primer premio infantil y el de mejor llibret, respectivamente.

Representantes de la falla Ja Estem Tots en el momento de la entrega de premios de la Vall d'Uixó. / Mònica Mira

El particular podium fallero lo han completado L'Ambient, que ha quedado en segundo lugar; y Sud-oest, en el tercero, seguidas en orden por Corts Valencianes, 9 d'Octubre, La que Faltava, Les Llimeres, Guitarrista Tárrega y Pensat i Fet.

Por lo que respecta a los monumentos infantiles, si el primer puesto ha sido para Pensat i Fet, el segundo y tercero se les ha adjudicado a Sud-oest y Ja Estem Tots. Han completado la clasificación Guitarrista Tárrega, 9 d'Octubre, L'Ambient, Les Llimeres, Corts Valencianes y La que Faltava.

Se da el caso de que el ganador es uno de los monumentos realizado íntegramente en el municipio, es decir, los artistas falleros están en la misma comisión, entre ellos, Lluis Ambou, que se ha formado y especializado en esta labor artesanal y que el año pasado ya fue el artífice de los ninots indultats, un logro que ha repetido en esta ocasión.

Se da el caso de que Ambou es el presidente de la Junta Local Fallera, aunque cabe remarcar, porque en este tipo de premios siempre hay susceptibilidades, que el jurado está compuesto por miembros de la Junta Central Fallera.

La alcaldesa y el concejal de Fiestas, junto a representantes de la JLF y de la falla Pensat i Fet junto al monumento infantil ganador. / MÒNICA MIRA

El banderín del premio de Enginy i gràcia infantil también ha sido para Ja Estem Tots, seguida por 9 d'Octubre y Les Llimeres. En el caso de las fallas grandes, si el primer puesto ha sido también para Ja Estem Tots, el segundo y el tercero se los han repartido L'Ambient y Sud-oest.

Desde hace varios años, la concejalía de Igualdad concede un galardón, que como casi todos, se queda en Ja Estem Tots, que también ha recibido el de mejor crítica.

El resto de premios concedidos han sido el de la gincana, para Corts Valencianes, y el de los mejores escaparates comerciales con temática fallera. El primero, en esta ocasión, se le ha adjudicado a La Temptació d'Eva; el segundo a Sabateria Bonaque y el tercero a Mandarina Arts i Flors; mientras que el de la crítica lo ha merecido la tienda Arrebato.