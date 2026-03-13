Un pueblo de Castellón construirá un muro de piedras para proteger su tramo de costa más vulnerable

Moncofa acometerá en las próximas semanas una intervención de carácter estratégico en su litoral con el objetivo de reforzar la protección de uno de los puntos más vulnerables de su costa. Se trata de una medida dirigida a frenar la regresión que sufre este tramo del litoral como consecuencia de los intensos temporales que, de manera recurrente, afectan a este enclave del mar Mediterráneo.

Concretamente, se desarrollará en el entorno de la avenida Mare Nostrum, a la altura de la pista de patinaje, un punto donde el fuerte oleaje impacta directamente durante los episodios marítimos. Esta situación ha provocado en los últimos años un deterioro progresivo de la zona, especialmente en el tramo de acera situado junto al frente marítimo, lo que ha generado la necesidad de adoptar medidas preventivas para garantizar su conservación y seguridad.

Para ello, el Ayuntamiento construirá una trinchera compuesta por piedras de escollera. Esta infraestructura tendrá como principal finalidad proteger aproximadamente 50 metros lineales de acera que, durante cada temporal, reciben con especial intensidad el embate de las olas. Este particular muro (que puede recordar al levantado en Nules, aunque de menor tamaño) actuará como una barrera de contención que permitirá disipar la fuerza del mar y minimizar el impacto directo del oleaje sobre la infraestructura urbana.

Concesión de Costas

Esta actuación la llevarán a cabo gracias a la concesión previamente aprobada por Costas, lo que permitirá al Ayuntamiento intervenir en esta franja del litoral. El coste estimado de los trabajos será de alrededor de 15.000 euros, una inversión que será asumida íntegramente con fondos propios municipales.

El primer teniente de alcalde, José María Andrés, reivindica la importancia de esta intervención para el municipio. "Tenemos prevista esta importante actuación y desde el consistorio esperamos que dé el resultado previsto, que no es otro que defender un tramo de la acera de la avenida Mare Nostrum, a la altura de la pista de patinaje”.

Asimismo, desde el equipo de gobierno (PP) ssubraya que este tipo de acciones son fundamentales para preservar las infraestructuras situadas en primera línea de costa y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, especialmente en una zona donde los temporales marítimos pueden provocar episodios de fuerte impacto sobre el litoral.

Antes de Semana Santa

El Ayuntamiento trabaja con la previsión de que todos los trámites administrativos necesarios puedan completarse en un corto plazo de tiempo. El objetivo del consistorio es que las obras puedan ejecutarse y quedar finalizadas antes de la Semana Santa, un periodo en el que el municipio suele recibir un importante número de visitantes.

Los trabajos contarán con el apoyo de Costas. En concreto, el organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica se encargará de aportar gravas y arena que servirán para complementar la intervención prevista por el Ayuntamiento. Estos materiales contribuirán a reforzar la protección del entorno y mejorar la estabilidad del tramo de litoral donde se llevará a cabo la actuación.

Hay que recordar que Moncofa es uno de los ocho municipios de la provincia incluidos en el plan anunciado por el Gobierno con obras declaradas de emergencia para paliar los daños de los último temporales. Los otros siete son Peñíscola, Alcalà, Orpesa, Burriana, Nules, la Llosa y Almenara, de manera que las otros ocho localidades que pidieron ser declaradas como zona catastrófica por Harry se han quedado fuera.